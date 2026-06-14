Nevjerojatna situacija uoči utakmice s Hrvatskom: Engleze opljačkali, nećete vjerovati što su sve ukrali

Engleska se našla u središtu neobičnog incidenta tijekom priprema za utakmicu protiv Hrvatske na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026.
Na putovanju iz West Palm Beacha prema Kansas Cityju, gdje je smještena momčad Thomasa Tuchela, došlo je do krađe dijela opreme i osobnih stvari članova reprezentacije.
BBC piše da je policija brzo identificirala osumnjičene te je velik dio ukradenih predmeta vraćen engleskoj reprezentaciji. Unatoč neugodnoj situaciji, incident nije ozbiljnije uzdrmao engleski tabor.
Popis ukradenih predmeta:
četiri para nogometnih kopački
pet pari obuće
potpisani dresovi engleske reprezentacije
službena lopta Svjetskog prvenstva
vratarske rukavice
četiri para kratkih hlačica
četiri dresa
dva plišana lava (maskote reprezentacije)
višenamjenski produžni kablovi
Bluetooth zvučnik
LEGO set Nike tenisice
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