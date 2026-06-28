Nevjerojatna priča BiH zvijezde: Prije tri godine igrao četvrtu ligu, danas je hit SP-a

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(AP Photo/Lindsey Wasson) via Guliver Image

Prije samo tri godine igrao je u austrijskoj četvrtoj ligi, a danas postiže golove na najvećoj nogometnoj pozornici svijeta u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Nevjerojatna priča Ermina Mahmića privukla je pažnju i austrijskih medija, koji njegov uspon opisuju kao jedan od najimpresivnijih u posljednjih nekoliko godina.

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Austrijski listovi donose priču o 21-godišnjem ofenzivcu koji je u ožujku prošle godine još nastupao za U-21 reprezentaciju Austrije, ali je vrlo brzo odlučio da će seniorsku karijeru graditi u dresu Bosne i Hercegovine.

Ta se odluka pokazala kao pun pogodak. Iako je BiH na startu Mundijala poražena od Švicarske rezultatom 1:4, Mahmić je svega nekoliko sekundi nakon ulaska s klupe u sudačkoj nadoknadi postigao pogodak i tako se upisao među strijelce već u svom trećem nastupu za Zmajeve te postao jedna od hit tema Mundijala.

Njegov bivši trener iz Lafnitza, Robert Weinstabl, kaže da ga uspjeh nekadašnjeg učenika nije iznenadio.

“Mogao sam zamisliti da će napraviti karijeru i u austrijskoj reprezentaciji, ali odluka da igra za Bosnu i Hercegovinu bila je apsolutno ispravna. Presretan sam zbog njega. Konstantno je donosio prave odluke u karijeri.”

Weinstabl se prisjetio i trenutaka kada je Mahmić kao 18-godišnjak dobio priliku u drugoj momčadi Lafnitza.

“Imao je ponude i ranije, ali je ostao još godinu kako bi sazrio. Nakon toga napravio je odličan transfer u češku ligu, gdje je dobio trenera koji je vjerovao u njega.”

Prošle sezone Mahmić je za Slovan Liberec odigrao 30 utakmica, postigao osam golova i upisao četiri asistencije, a pet pogodaka dao je još ranije u dresu Lafnitza. Ipak, Weinstabl priznaje da početak nije bio jednostavan.

“Bio je razočaran kada nije igrao koliko je želio. Nakon jedne utakmice, umjesto da slavi s ekipom, otišao je sam u autobus. Tada sam shvatio da moramo razgovarati i postaviti mu granice. Korak po korak naučio je što znači biti pravi timski igrač.”

Bivši trener dodaje kako je Mahmić od mladosti posjedovao izuzetan talent, ali da je morao sazrjeti na taktičkom planu.

“Imao je taj dječački instinkt uličnog nogometaša. Takvi igrači često razmišljaju drugačije i nije ih lako trenirati. Međutim, tehnički je bio izvanredan, imao odličan prvi kontakt s loptom i fantastičan pas. Defanzivni dio igre bio mu je slabija strana, ali je vrijedno radio i usvajao sve što smo tražili.”

Njegov brzi napredak i sjajne predstave na Svjetskom prvenstvu nisu prošli nezapaženo ni izvan granica Češke.

“Već sada ga prate klubovi iz liga petice. Nakon Svjetskog prvenstva moguć je i novi veliki transfer. Siguran sam da će nastaviti napredovati”, smatra Weinstabl.

Od momka koji je prije nekoliko godina igrao na austrijskim niželigaškim terenima do reprezentativca Bosne i Hercegovine koji nastupa na Svjetskom prvenstvu, priča Ermina Mahmića danas je inspiracija mnogim mladim nogometašima i dokaz da se upornost, rad i ispravne odluke na kraju uvijek isplate. Podsjetimo, Zmajeve u šesnaestini finala očekuje povijesni ogled protiv domaćina SAD-a na Levi’s Stadiumu.