Nestvaran potop Francuza u prvom dijelu, nešto slično im se dogodilo i 1968.

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Francuska je u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske doživjela jedno od najgorih poluvremena u svojoj reprezentativnoj povijesti.

Englezi su na odmor otišli s nevjerojatnih 4:0. Saka je dva puta tresao mrežu Maignana, dok su jednom zasad zabijali Rice i Konsa.

Francuskoj se nikada prije nije dogodilo da na završnom turniru Svjetskog ili Europskog prvenstva primi četiri pogotka u prvom poluvremenu.

4 – France have conceded four first half goals for the first time since a EURO qualification match against Yugoslavia in April 1968. WOW. pic.twitter.com/SePSwONNA8 — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026

Ipak, nije prvi put u cjelokupnoj povijesti francuske reprezentacije da je njezina obrana četiri puta kapitulirala prije odlaska na odmor. Posljednji se put to dogodilo prije čak 58 godina – 24. travnja 1968. protiv Jugoslavije u Beogradu, u uzvratnoj utakmici četvrtfinala kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Jugoslavija je tada povela već u trećoj minuti golom Ilije Petkovića, a zatim su pogađali Vahidin Musemić i Dragan Džajić. Petković je u 32. minuti svojim drugim golom povisio na 4:0. Fleury Di Nallo samo minutu poslije smanjio je na 4:1, a Musemić je u nastavku postavio konačnih 5:1.