Neretljak za SK o J. Koreji: Izbornik je bivši, samo ga čudo može spasiti

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Hrvatska reprezentacija u lovu je na novo čudo, na treću uzastopnu medalju sa svjetskih prvenstava. Naš Denis Draganović u Mundijal Specijalu razgovarao je s 48 gostiju koji su predstavili sve reprezentacije koje će se natjecati ove godine na SP-u u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Nekadašnji nogometaš Hajduka otkrio nam je što se očekuje od Južne Koreje.

Južna Koreja je od 1986. godine već standardna svjetska sila na svjetskim prvenstvima. Imaju jedno četvrto mjesto i veliku nogometnu povijest. A za najavu Južne Koreje pomoći će nam jedan od najboljih stranaca u povijesti njihove lige, čovjek koji je tamo osvojio i kup i prvenstvo, upisao 185 utakmica za Suwon te zabio 35 pogodaka – jedna sjajna korejska priča.

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Odmah smo pitali Matu Neretljaka u Idemo odmah u glavu s komentarom skupine: Meksiko, Južna Afrika i Češka su rivali koji očekuju Južnu Koreju. Na papiru je to jedna zaista šarolika i ne pretjerano atraktivna, ali nimalo, nimalo lagana i bezazlena skupina za Južnu Koreju.

“Pa prvo bih se vratio na samu reprezentaciju Južne Koreje jer sam prije mjesec dana bio tamo i dosta sam dobro upućen u situaciju. Oni su pod strašnim pritiskom. Jednostavno nisu zadovoljni radom svog izbornika. Pogotovo jer su u ožujku igrali dvije prijateljske utakmice i obje izgubili – mislim da su to bile Austrija i Obala Bjelokosti. Javnost vjeruje da imaju puno bolju momčad nego što to rezultati pokazuju. Izbornik dosta miksa sastav. U te dvije utakmice pokušao je igrati ono što ja mislim da planira raditi protiv Meksika, jer će im to biti najteža utakmica budući da igraju protiv favorita skupine. Pokušao je igrati s petoricom u obrani, no obje utakmice je izgubio i to nije nikako izgledalo dobro. Meksiko je tu po meni favorit, a Češku sam gledao protiv Hrvatske, to smo imali priliku svi vidjeti. Mislim da Koreja može igrati s Česima bez problema. Ova treća utakmica protiv Južnoafričke Republike mogla bi odlučivati o svemu. To je utakmica u kojoj oni smatraju da imaju najveću šansu za pobjedu. Hoće li to iskoristiti, vidjet ćemo. Međutim, opet naglašavam, situacija trenutno u njihovom taboru nije dobra.”

“Spomenuli ste izbornika, to je Myung-bo Hong. On je zapravo čovjek koji godinama radi u njihovom sustavu, vodio je olimpijsku U-23 reprezentaciju, radio je u Ulsanu četiri sezone… Nema pretjerano veliko klupsko iskustvo, a očito, kako kažete, nema ni pretjerano dobar status u medijima i javnosti. Ako ne prođe skupinu, je li to kraj njegovog puta s Južnom Korejom? Jeste li uopće iznenađeni što je zadržao posao uoči ovog Svjetskog prvenstva i kakav je njegov generalni CV pred ovo natjecanje?

“Gledajte, što se njega samog tiče, Hong Myung-bo je velika legenda južnokorejskog nogometa, čovjek koji je bio jedan od njihovih najvećih igrača. Igrao je i u Japanu te kao ime i pojava ima status velike zvijezde tamo. Međutim, u klupskom nogometu vodio je samo jedan veliki klub – Ulsan Hyundai, koji je tamo među najvećima. Bio je prvak s tom ekipom, ali nije igrao atraktivan nogomet. Jednostavno se narod, odnosno publika, nije zaljubila u njegov stil igre. Zato sada vlada veliki strah.”

Ovo što ste rekli, ako ne prođe skupinu, hoće li preživjeti? Neće. Neće preživjeti jer su očekivanja velika. Po samom popisu od 26 igrača vidjet ćete, a to je na neki način i tuga za južnokorejski nogomet, da je pozvao samo petoricu igrača iz domaćeg prvenstva, od čega su dvojica vratari. Dakle, on se bazirao isključivo na strance. Puno je tu igrača iz engleskog Championshipa, jedan igrač je iz kineske lige, jedan iz Emirata… Zamjeraju mu što nije pozvao puno više igrača iz domaće K-Lig A zašto Hong toliko slabo cijeni korejsku ligu?

“Pa gledajte, nije on glup. On vidi otprilike što se događa u korejskoj ligi. U moje vrijeme, dok sam ja bio tamo, bilo je puno jakih klubova. Recimo, moj klub Suwon Samsung Bluewings, koji je u hrvatskim okvirima pandan Hajduku ili Dinamu, danas igra u drugoj ligi. To je kod nas nemoguće zamisliti. Puno velikih klubova – Seongnam, Suwon, Busan – svi su ispali u drugu ligu. To su klubovi koji su nekad imali golemu financijsku moć. Naravno, kad ispadneš u drugi rang, nema više tog budžeta, nema toliko novca i automatski nastaju problemi i za prvu ligu. Sada je ostao Ulsan Hyundai, momčad koja je zadnjih pet-šest godina uvijek u vrhu, te Jeonbuk, koji ima istog sponzora – Hyundai. Pohang Steelers ili FC Seoul su momčadi koje su još ostale u vrhu. Sve ostalo je palo u budžetu…”

Samo da vas nakratko prekinem, Jeonbuk je onaj klub kojeg vi tamo izgovarate kao “Čombuk”?

“Bravo. Tako je, Jeonbuk. Oni su zadnjih pet-šest godina možda i najveći klub, imaju velikog sponzora i mogu dosta platiti. Sve u svemu, platežna moć lige je pala, država je uvela visoke poreze i to se osjetilo na nogometu, prvenstveno na posjeti na stadionima. Dok sam ja igrao, moj klub je imao prosjek od 35 do 38 tisuća ljudi na stadionu kapaciteta 43-44 tisuće. Danas, kada su u drugoj ligi, ta je brojka ispod 20 tisuća. To je veliki gubitak i sve polako ide prema dolje.”

Recite mi, što se tiče broja stranaca, u mnoštvu azijskih i bliskoistočnih zemalja događa se da su stranci koji dolaze uglavnom napadači. Događa li se to i u Južnoj Koreji? Ubijaju li oni time vlastitu kreativnost, pa kada im zatreba reprezentacija, u ligi nemaju kvalitetne domaće napadače jer te pozicije zatvaraju stranci?

“Ovo ste odlično primijetili. Najveći problem je profil stranaca koji dolazi. Jako puno igrača dolazi iz Brazila jer je to golemo tržište. Međutim, nisu to oni najkvalitetniji napadači. Pravim brazilskim napadačima prvi izbor je Europa, a ako ne mogu tamo, idu u Japan ili danas u Emirate. Tako da u Koreju dolaze, slikovito rečeno, “polovni” igrači. To se osjeti jer oni zauzimaju mjesto domaćim dečkima. Po samom spisku korejskih igrača vidjet ćete da imaju tri napadača. Od ta tri, jedan je Son Heung-min koji je nedodirljiv, međutim to više nije onaj isti napadač iz Tottenhama. On sada igra u američkom MLS-u, u Los Angelesu, i u usporedbi s razdobljem kada je igrao vrhunski engleski i europski nogomet, on je danas duplo slabiji igrač.”

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