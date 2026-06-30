Neprospavana noć za reprezentaciju na SP-u: Tisuću navijača s kantama i tavama stiglo pred hotel

Ekvadorski nogometni savez podnio je pritužbu organizatorima Svjetskog prvenstva nakon što su se bučni lokalni navijači okupili ispred hotela momčadi prije utakmice šesnaestine finala protiv Meksika.

Lokalni mediji izvijestili su da je oko 1000 meksičkih navijača u ponedjeljak kasno navečer izvelo bučnu ‘ serenadu ‘ ispred ekvadorskog hotela u Mexico Cityju , koristeći bučne aparate, tave i kante dok su pjevali meksičku narodnu pjesmu “Cielito Lindo” prije nego što ih je policija uklonila.

“Ovo ponašanje je daleko od načela fair-playa, jednakosti i jedinstva koje bi Svjetsko nogometno prvenstvo trebalo predstavljati”, priopćio je ekvadorski savez.

Pozvao je vlasti da obrate veću pozornost na takve incidente i poduzmu potrebne mjere za zaštitu ekvadorskih igrača, trenerskog osoblja i navijača.

“Vjerujemo da ovi nesportski činovi neće okaljati nogometno slavlje koje ujedinjuje dvije bratske zemlje“, rekao je FEF, dodajući da će Ekvador „uvijek reagirati na terenu“.

Ekvador se suočit će s Meksikom na stadionu Estadio Azteca u srijedu ujutro.