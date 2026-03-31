Nepozvani gost: Talijanski vojnik snimao trening BiH

Podgrijava se atmosfera uoči utakmice desetljeća u Zenici između Bosne i Hercegovine i Italije.
Bosna i Hercegovina dočekala je da ponovno bude na pragu odlaska na Svjetsko prvenstvo. Samo 90 minuta Zmajeve dijeli od toga da stignu do prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali ispred njih stoji iskusna i daleko kvalitetnija reprezentacija Italije.
Sigurno će to biti velika utakmica u Zenici, a takvom susretu često prethode i vijesti koje nemaju veze s nogometom i koje dodatno podižu tenzije.
Portal Klix je uoči utakmice primijetio jednog vojnika EUFOR-a koji je promatrao trening reprezentacije Bosne i Hercegovine u Butmiru. Tamo se nalazi trening-kamp FK Sarajevo, a odmah pored njega i NATO stožer.
Vojnik je odgledao prvih 15 minuta treninga, koliko je bilo otvoreno za javnost, a zatim je ostao na istom mjestu. Mobitelom je snimao trening, zbog čega se Nogometni savez Bosne i Hercegovine žalio misiji EUFOR-a.
Oglasio se i službeni Rim, odnosno Ministarstvo obrane Italije. Tvrde da nije bilo špijunaže, već da je vojnik jednostavno bio znatiželjan. Ističu da se njihova vojna baza nalazi u neposrednoj blizini, da je vojnik prolazio tim područjem i usput snimao, ne znajući da je takva aktivnost zabranjena.
