Nepozvani gost: Talijanski vojnik snimao trening BiH

Podijeli :

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Podgrijava se atmosfera uoči utakmice desetljeća u Zenici između Bosne i Hercegovine i Italije.

Bosna i Hercegovina dočekala je da ponovno bude na pragu odlaska na Svjetsko prvenstvo. Samo 90 minuta Zmajeve dijeli od toga da stignu do prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali ispred njih stoji iskusna i daleko kvalitetnija reprezentacija Italije.

Sigurno će to biti velika utakmica u Zenici, a takvom susretu često prethode i vijesti koje nemaju veze s nogometom i koje dodatno podižu tenzije.

Portal Klix je uoči utakmice primijetio jednog vojnika EUFOR-a koji je promatrao trening reprezentacije Bosne i Hercegovine u Butmiru. Tamo se nalazi trening-kamp FK Sarajevo, a odmah pored njega i NATO stožer.

🚨 An Italian man dressed in a soldier coat was FILMING the Bosnia training ahead of their play-off final match tonight. 🇮🇹🇧🇦😳 The Bosnian Federation plans to file a complaint with the Eufor mission in Bosnia-Herzegovina. In Bosnia, this presence is interpreted as a direct… pic.twitter.com/Uy1zgao92L — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 31, 2026

Vojnik je odgledao prvih 15 minuta treninga, koliko je bilo otvoreno za javnost, a zatim je ostao na istom mjestu. Mobitelom je snimao trening, zbog čega se Nogometni savez Bosne i Hercegovine žalio misiji EUFOR-a.

Oglasio se i službeni Rim, odnosno Ministarstvo obrane Italije. Tvrde da nije bilo špijunaže, već da je vojnik jednostavno bio znatiželjan. Ističu da se njihova vojna baza nalazi u neposrednoj blizini, da je vojnik prolazio tim područjem i usput snimao, ne znajući da je takva aktivnost zabranjena.