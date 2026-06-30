Nepoznati detalji o izborniku Daliću: ‘Igrači su htjeli štrajkati, a Zlatko je došao i rekao – šefe, ja bih trenirao’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Dok reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske nastavljaju svoje nastupe na Svjetskom prvenstvu, zanimljive uspomene podijelio je nekadašnji direktor Veleža Dragomir Okuka, koji je radio s današnjim izbornicima Sergejem Barbarezom i Zlatkom Dalićem.

Govoreći za Sportal, Okuka se prisjetio razdoblja od 1989. do 1991. godine, kada su Barbarez i Dalić nosili dres mostarskoga kluba.

Okuka je istaknuo da je Dalić u Velež stigao iz Budućnosti i da je već tada pokazivao osobine koje su ga kasnije dovele do velikih uspjeha.

POVEZANO Mario Stanić uoči Portugala za SK: ‘Maksimalno sam optimističan, ali…’ Evo u kojem bi sastavu Hrvatska mogla zaigrati protiv Portugala

“Velež je bio i ostao veliki klub, a to dokazuje i činjenica da su Zlatko Dalić i Sergej Barbarez bili dio te priče. Dalića smo doveli iz podgoričke Budućnosti. Bio je skroman, lijepo odgojen i kulturan dečko. Iskreno, nije bio naš standardni igrač, ali je bio nevjerojatan profesionalac.”

Prisjetio se i jednog detalja iz razdoblja kada je klub prolazio kroz tešku financijsku situaciju.

“Bilo je to teško vrijeme, igrači su željeli štrajkati, a Zlatko je došao i rekao: ‘Šefe, ja neću štrajkati, ja bih trenirao.’ Tu se vidjela njegova skromnost koja ga je kasnije dovela do povijesnih uspjeha s Hrvatskom.”

Za izbornika Bosne i Hercegovine Okuka kaže da je već kao mladić pokazivao ogroman potencijal.

“Barbarez je bio dečko iz naše omladinske škole. Mostarac koji je 1990. godine potpisao petogodišnji stipendijski ugovor. Međutim, iste godine otišao je na probu u Njemačku i tamo ostao. Napravio je sjajnu karijeru u Bundesligi i bio najbolji strijelac.”

Posebno je naglasio da Barbarez nije imao trenersko iskustvo prije dolaska na klupu reprezentacije.

“On prije reprezentacije nije bio trener, što ruši teoriju da je iskustvo uvijek presudno. Sergej ima ogromnu karizmu. Narod u Bosni i Hercegovini ga voli jer je od prvog dana igrao srcem.”

Okuka smatra da je jedan od najvećih Barbarezovih poteza bila odluka da pomladi reprezentaciju.

“Barbarez je napravio smjenu generacija, a za to je potrebna ogromna hrabrost. Od 26 igrača koje vodi, njih 17 ili 18 nije rođeno u Bosni i Hercegovini. To su dečki iz Švedske, Amerike, Njemačke, Austrije… Imaju radne navike i mentalitet tih zemalja, ali su zadržali naš talent, dribling i kreativnost.”

Posebno je izdvojio nekoliko mladih reprezentativaca.

“Pogledajte dečke poput Esmira Bajraktarevića, Kerima Alajbegovića ili Amara Memića. To je nevjerojatan uspjeh.”

Govoreći o ideji zajedničke reprezentacije nekadašnje Jugoslavije, Okuka smatra da takav scenarij danas više nije realan.

“Nitko više ne bi poželio da budemo zajedno. Hrvati su kao samostalna država napravili nevjerojatne rezultate, a sada i Bosanci rade velike stvari. Tu negdje samo mi nedostajemo.”

Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u noći sa srijede na četvrtak protiv Sjedinjenih Američkih Država pokušati izboriti plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, što bi bio najveći uspjeh u povijesti bosanskohercegovačkog nogometa. Hrvatska igra protiv Portugala u petak od 1 sat ujutro.