Neočekivani problemi za sudionika na SP-u: Španjolci su im zabranili igrati

Demokratska Republika Kongo i Čile neće odigrati prijateljsku utakmicu u Španjolskoj, zbog straha od širenja ebole.
Dvoboj je bio zakazan za 9. lipnja u mjestu La Linea na granici s Gibraltarom na stadionu kapaciteta 10.000 mjesta. Međutim, gradonačelnik Juan Franco je otkazao dvoboj nakon preporuke zdravstvene organizacije.
„Pojavio se strah od širenja zarazne bolesti i zbog toga nismo željeli uopće riskirati“, rekao je Franco.
Kongo će na Mundijalu sudjelovati prvi put od 1974. godine, ali se već sada suočavaju s ozbiljnim problemima u pripremi za Svjetsko prvenstvo.
U ovoj zemlji je od ebole službeno preminulo 223 ljudi, ali igrači reprezentacije su mahom iz Europe i nitko od njih nije imao kontakt sa zaraženim ljudima.
Kongo će prvu utakmicu odigrati 17. lipnja protiv Portugala u Houstonu.
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