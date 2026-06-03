Neočekivani problemi za sudionika na SP-u: Španjolci su im zabranili igrati

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AP Photo, File via Guliver

Demokratska Republika Kongo i Čile neće odigrati prijateljsku utakmicu u Španjolskoj, zbog straha od širenja ebole.

Dvoboj je bio zakazan za 9. lipnja u mjestu La Linea na granici s Gibraltarom na stadionu kapaciteta 10.000 mjesta. Međutim, gradonačelnik Juan Franco je otkazao dvoboj nakon preporuke zdravstvene organizacije.

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„Pojavio se strah od širenja zarazne bolesti i zbog toga nismo željeli uopće riskirati“, rekao je Franco.

Kongo će na Mundijalu sudjelovati prvi put od 1974. godine, ali se već sada suočavaju s ozbiljnim problemima u pripremi za Svjetsko prvenstvo.

U ovoj zemlji je od ebole službeno preminulo 223 ljudi, ali igrači reprezentacije su mahom iz Europe i nitko od njih nije imao kontakt sa zaraženim ljudima.

Kongo će prvu utakmicu odigrati 17. lipnja protiv Portugala u Houstonu.