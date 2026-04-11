Neobična priča golmana: Ima tri nogometna državljanstva, a sad će s četvrtom reprezentacijom na SP?

Podijeli :

AP Photo/Francisco Seco via Guliver

Norveška bi uoči Svjetskog prvenstva mogla dobiti veliko pojačanje među stativama. Riječ je o Nikiti Haikinu, vrataru Bodø/Glimta, koji je dobio norveško državljanstvo i time stekao pravo nastupa za ovu reprezentaciju.

Haikinova životna i sportska priča prilično je neobična. Rođen je u Izraelu u ruskoj obitelji, a već u ranom djetinjstvu preselio se u Moskvu. Njegov nogometni razvoj nastavljen je u Engleskoj, gdje je započeo vratarsku karijeru, pa uz izraelsku i rusku putovnicu posjeduje i britansko državljanstvo.

Sada je toj listi dodao i norveško.

Tijekom boravka u Norveškoj, gdje je stigao 2019. godine, Haikin je izgradio snažnu vezu s klubom i državom. U dresu Bodø/Glimta ostvario je niz uspjeha, uključujući borbe za naslov i zapažene nastupe u europskim natjecanjima, a sam ističe da je upravo Norveška postala njegov pravi dom.

Tridesetogodišnji vratar mogao bi se uskoro naći i na popisu izbornika Stålea Solbakkena za Svjetsko prvenstvo, gdje bi konkurirao za mjesto među vratnicama, posebno s obzirom na ne baš uvjerljive nastupe Ørjana Nylanda u dresu Seville ove sezone.

Ipak, da bi Haikin zaista mogao zaigrati za Norvešku, potrebno je još odobrenje Fife, s obzirom na to da je ranije nastupao za mlađe selekcije Rusije. Ako dobije zeleno svjetlo, Norveška bi mogla dobiti vrlo zanimljivo rješenje na golu uoči velikog natjecanja.