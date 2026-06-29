Neki su sumnjali u njih, a oni su pokorili SP: Afrikanci kreirali neviđenu ludnicu

Čak devet od deset afričkih reprezentacija koje sudjeluju na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, probilo se u drugi krug.

Dalje su prošli Maroko, Obala Bjelokosti, DR Kongo, Senegal, Alžir, Egipat, Južna Afrika, Gana i Zelenortski Otoci. Jedini nije uspio Tunis .

Najuspješniji je bio Maroko osvojivši sedam bodova, kao i pobjednik skupine Brazil, dok je Obala Bjelokosti osvojila šest bodova, kao i Njemačka koja je bila prva u toj skupini.

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Možda i najveće iznenađenje priredili su Zelenortski Otoci koji su kroz skupinu prošli bez poraza remiziravši sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom.

Putovanje iz snova za Zelenortski Otoci na njihovom prvom Svjetskom prvenstvu tako još nije završeno.

Otočna država uz zapadnu obalu Afrike s tek nešto više od 500.000 stanovnika, postala je najmanja zemlja po broju stanovnika koja je ikada ušla u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Zanimljiv je podatak, kako Zelenortski Otoci imaju 525.000 stanovnika, što ih čini manjim od svih 50 američkih saveznih država, a najbliži im je Wyoming sa 576.000 stanovnika.

Oni su prvi debitanti koji su se plasirali u nokaut fazu Svjetskog prvenstva nakon Slovačke 2010. godine, i prvi “novak” koji je ostao neporažen u tri utakmice grupne faze od Senegala 2002. godine.

“Mali smo, ali imamo velika srca i borci smo,” kazao je 40-godišnji vratar Vozinha.

“Ekipa je bila željna pokazati ovo cijelom svijetu. Ponosni smo na sve što smo postigli,” dodao je izbornik Zelenortskih Otoka Bubista.

Najviše su pokazali Marokanci koji su na zadnjem SP-u izgubili u susretu za broncu od Hrvatske.

“U Americi želimo dokazati da Katar nije bio slučajnost,” poručili su iz marokanskog tabora.

Zayn Nabbi, voditelj podcasta On The Whistle o afričkom nogometu, kaže da to apsolutno nije slučajnost.

Maroko je ovo počeo planirati prije više od 15 godina kada su izgradili vrhunski trening centar i akademiju. “Kralj te zemlje donio je odluku, da će ulagati u nogomet. Mnoštvo igrača odbija priliku igrati za europske nacije kako bi igrali za Maroko”, kaže Nabbi.

Napadač Gane Brandon Thomas-Asante smatra kako se neopravdano sumnjalo u snagu afričkog nogometa.

“Mislim da se dugo vremena sumnjalo u afričke nacije u ono što mogu postići na velikim natjecanjima. Drago mi je vidjeti toliko uspjeha među svim afričkim nacijama, to samo pokazuje koliko talenata ima diljem svijeta. Afrika nije iznimka i mislim da će se to nastaviti pokazivati ​​i nadam se da će se rekordi rušiti,” poručio je.

Najgore je prošao Tunis ostvarivši tri poraza uz razliku pogodaka 2-12.

Vodstvo Saveza je već nakon prvog kola i teškog poraza od Švedske (1-5), uručilo otkaz treneru Sabriju Lamouchiju, a momčad je privremeno preuzeo Herve Renard koji je u nastavku turnira doživio dva poraza od Japana (0-4) i Nizozemske (1-3).

Iako Renard na kraju nije uspio preokrenuti sudbinu Tunisa, postoji mogućnost da ostane za kormilom.

“Dobro su me dočekali u vrlo teškom kontekstu. Bio sam svjestan koliko će zadatak biti težak, ali ipak puno naučimo kada prolazimo kroz teško upravljane situacije poput ove. Bilo je to prekrasno iskustvo,” poručio je.

Južna Afrika je već ispala u 16-ini finala od Kanade primivši gol u sudačkoj nadoknadi drugog dijela, Maroko čeka Nizozemska, Obala Bjelokosti će igrati protiv Norveške, DR Kongo će na noge Engleskoj, Senegal će igrati protiv Belgije, Alžir protiv Švicarske, a Egipat protiv Australije. Zelenortski Otoci će odmjeriti snage protiv Argentine, a Gana protiv Kolumbije.