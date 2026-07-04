Nekadašnji Vatreni: Završio je ciklus iznimne generacije, ali ne sumnjam da ćemo imati dobre igrače za nova prvenstva

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(AP Photo/Darko Bandic) via Guliver Image

Bivši hrvatski nogometni napadač Mate Bilić rekao je u razgovoru za španjolsku postaju Radio Marca da "nema smisla" pravilo FIFA-e prema kojem je lopta s čipom ustanovila da ju je Igor Matanović dirao kosom u spornoj situaciji, zbog čega je Hrvatskoj poništen gol protiv Portugala.

„Mislim da to najbolje opisuje izraz: za dlaku”, rekao je. „To pravilo nema nikakvog smisla“.

Bilić, 45-godišnji bivši igrač Hajduka, Zaragoze, Sporting Gijona i bečkog Rapida, bio je vrlo kritičan prema sudačkoj odluci i novoj tehnologiji koja se koristi u ovakvim situacijama.

„Ne znam kako se izraziti ili objasniti to pravilo prema kojem senzori registriraju dodir vlasi kose”, rekao je Bilić.

„To može biti regularan gol, a onda se aktivira senzor zato što si loptu dotaknuo kosom… Stvarno ne razumijem. Ili ti ljudi nikada nisu igrali nogomet ili izmišljaju pravila”, dodao je.

U utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, nakon ubačaja u kazneni prostor u 103. minuti, napadač Matanović je skočio najviše te gotovo neprimjetno glavom ili kosom dotaknuo loptu, a ona je nakon odbijanja od Portugalca Renata Veige stigla do Marija Pašalića.

On je asistirao Jošku Gvardiolu, koji ju je poslao loptu u mrežu za 2-2 i produžetke. Međutim, pogodak je poništen zbog Pašalićeva zaleđa u trenutku Matanovićeva dodira s loptom.

Taj je kontakt bio toliko blag da se na televizijskim snimkama nije mogao uočiti. Tek je tehnologija, odnosno senzor ugrađen u loptu, pokazala da je do dodira ipak došlo. Suci su uglavnom branili odluku svog norveškog kolege Espena Eskåsa dok su ju neki bivši igrači poput Garya Linekera kritizirali jer lopta uslijed diranja kosom nije promijenila smjer.

Bilić, koji je tijekom karijere upisao 7 nastupa i 3 gola za Hrvatsku, rekao je da je Portugal bio bolji u prvom poluvremenu, ali je istaknuo reakciju Hrvatske nakon odmora.

„U prvom poluvremenu Hrvatska je igrala jako loše. Nije igrala dobro. Portugal je bio bolji“, izjavio je.

No dodao je da se u nastavku vidjela sasvim drugačija Hrvatska:

„U drugom poluvremenu vidjeli smo Hrvatsku koja je htjela pobijediti”, naglasio je.

Podsjetio je i na vodeći pogodak Ivana Perišića te na tri poništena gola koja su, prema njegovu mišljenju, na kraju odredila sudbinu utakmice.

Ispadanje je, smatra Bilić, ostavilo dojam da završava jedna velika generacija predvođena Lukom Modrićem.

„Mislim da završava ciklus jedne iznimno dobre generacije koja je donijela mnogo uspjeha, mnogo lijepih trenutaka i mnogo slave”, rekao je.

Posebno mu je žao što je ovo možda bilo posljednje Svjetsko prvenstvo 40-godišnjeg veznjaka i kapetana Modrića.

„Šteta je. Luku Modrića pamtit ćemo zauvijek”, poručio je.

Govoreći o njegovim igrama, istaknuo je: „Kad počnu one prave utakmice, on se probudi.“

Dodao je da je protiv Portugala gledateljima bio vidljiv „sjajni Luka Modrić, posebno u drugom poluvremenu“.

Unatoč bolnom ispadanju, Bilić optimistično gleda na budućnost hrvatske reprezentacije. Spomenuo je igrače poput Petra Sučića i Martina Baturine te naglasio da dolazi kvalitetna generacija iz mlade reprezentacije.

„Hrvatska će biti jaka“, poručio je.

Na kraju je zaključio: „Nimalo ne sumnjam da ćemo imati jako dobre igrače za sljedeća europska i svjetska prvenstva.“