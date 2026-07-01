Nekadašnji izbornik BiH za N1: ‘Pustite me da sanjam da će se BiH i Hrvatska sresti na Svjetskom prvenstvu’

Podijeli :

Bosna i Hercegovina noćas od dva sata ujutro po hrvatskom vremenu igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Njihov protivnik u Santa Clari bit će reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država koja je ujedno i domaćin prvenstva. Uoči te utakmice je u N1 emisiji specijaliziranoj za Mundijal gostovao nekadašnji izbornik BiH (2023.) Faruk Hadžibegić.

Kakav su dojam ostavili Zmajevi?

“Imam mentalitet da se ne bojim nijednog protivnika, ali sam svjestan da ima boljih od nas. Mislim da je naša reprezentacija na Svjetsko prvenstvo došla sasvim zasluženo i ništa im nitko nije poklonio. Imali smo malo sreće u baražu, ali smo zasluženo otišli. Večeras imamo šansu protiv ekipe koja je slabija od nas i nemaju neko iskustvo. Ne znam kakva je njihova ekipa, ali naša ekipa je sastavljena od igrača koji igraju Ligu prvaka i Europsku ligu.

Motivacija naše ekipe u ovakvoj utakmici će biti ogromna. Na ovoj utakmici nemamo što izgubiti i možemo samo pobijediti. Baš zbog toga mislim da možemo proći.”

Što je glavni dobitak za BiH na ovom Mundijalu?

“Svi želimo biti najbolji. Kad smo došli na scenu najboljih, mora imati motivaciju doći što dalje. Protivnik sam mentaliteta da se govori kako je ovo povijesni uspjeh i kako je sve dobro. Dobro je ako pobijedimo i odemo u finale. Najveći adut je atmosfera koju su stvorili stručni stožer, igrači i navijači. To zovem nevinost ove mlade ekipe. Oni su svježi i svjesni su da su došli s malim prosjekom godina. To ih može samo motivirati. Nemaju strah i Barbarez i jako dobro vodi, a Spahić i stručni stožer ih dobro psihološki pripremaju. Mislim da će BiH pobijediti.”

Što se promijenilo dolaskom Sergeja Barbareza?

“Uvijek stavljam Hrvatski nogometni savez kao primjer koji se treba slijediti. Hrvatska je od samog nastanka iskoristila iskustva iz bivše države. Ta iskustva ugradili su u Savez, a to nije bio slučaj s nama. Kod nas se politička situacija odrazila i na sport. To sve ide na bolje. Poslije SP-a u Brazilu stigla je smjena generacija i prošli smo period koji smo morali proći. Očekujem budućnost bh. nogometa s dobrom perspektivom. Na važna mjesta postavljeni su pametni momci. Ali moram reći da se mora obratiti pažnja i na domaću ligu.”

Jeste li gledali SAD i kakav su vam oni dojam ostavili?

“Gledao sam 80% utakmica na ovom Svjetskom prvenstvu i vidi se na mom licu da sam umoran. Kao bivši sportaš respektiram napore svih i mogu sebi dozvoliti i reći da imam neko iskustvo. Amerikanci dobro rade, napravili su ligu i rade po uzoru na europske lige. Uvoze strane trenere i igrače u svoju ligu. To je obavezno i potrebno kako bi se steklo međunarodno iskustvo. Mislim da su na dobrom putu, nisu nogometna velesila. Mogu nam napraviti, ali mislim da smo tu negdje. Mi imamo nogomet s ulice, a Amerikanci nisu na tom nivou kao mi. Pochettina cijenim, poznajem ga i mislim da je kompletan izbornik.”

Mislite li da će se BiH više otvoriti?

“Bavim se istim poslom i znam koliko smo osjetljivi kad nam netko drugi daje savjete. Uz vašu dozvolu ostat ću samo navijač reprezentacije i to mi nitko neće zamjeriti. Utakmica sljedeća koja nas čeka je još i bitnija, ako prođemo, a proć ćemo. To je pobjednik dvoboja između Belgije i Senegala. Vjerujem u stručni stožer i igrače da će naći najbolje rješenje i da ja noćas neću riječi reći.

Nadam se da će se BiH i Hrvatska sastati u polufinalu (mogu se sastati u četvrtfinalu o.p. autora). Ako ja dobro čitam ždrijeb, mislim da je moguće pa pustite me da sanjam to.”