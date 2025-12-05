NBA legenda odlučivat će o sudbini Hrvatske na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

Guliver Image

U petak od 18 sati kreće ždrijeb Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Izvlačenje se održava u Washingtonu, glavnom gradu SAD-a, a nekoliko posebnih imena sudjelovat će u ždrijebanju.

Među njima će bit najsupješniji NFL igrač u povijesti Tom Brady, najbolji hokejaš svih vremena Wayne Gretzky, zvijezda New York Yankeesa Aaron Judge i posljednji, ali ne i najmanje važan Shaquille O’Neal.

Zapravo je ovaj posljednji za Hrvatsku i najvažniji jer je legenda NBA lige dobila zadatak izvlačenja drugog pota. Tamo se nalazi i Hrvatska uz Maroko, Kolumbiju, Urugvaj, Švicarsku, Japan, Senegal, Iran, Južnu Koreju, Ekvador, Austriju i Australiju.

Ždrijeb kreće u 18 sati po hrvatskom vremenu, a moći ćete ga pratiti u tekstualnom obliku na Sport Klub portalu.