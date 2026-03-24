Navijači se požalili na cijene ulaznica za SP, sad sve otišlo i do suda

Europska federacija navijača (ESF) podnijela je pritužbu Europskoj komisiji protiv Fife zbog "pretjeranih" cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo i "netransparentnih i nepoštenih" postupaka kupnje, objavila je u utorak.

Zajedno s Euroconsumersom, organizacijom koja predstavlja potrošače diljem kontinenta, ESF je “podnio formalnu pritužbu Europskoj komisiji protiv Fife” zbog “zlouporabe monopolskog položaja“, navodi se u priopćenju.

Sredinom prosinca, udruga navijača već je pozvala Fifu da se “uključi u konzultacije” dok se ne pronađe rješenje koje poštuje tradiciju, univerzalnost i kulturni značaj Svjetskog prvenstva.

POVEZANO VIDEO / Modrić prati Sport Klub! Viško otkrio detalje susreta s našom legendom u Miamiju

Sada svoj slučaj iznosi pred tijelom koje brani europsko pravo o tržišnom natjecanju, tvrdeći da je Fifa “iskoristila” svoj monopol na prodaju ulaznica za Svjetsko prvenstvo “kako bi nametnula uvjete navijačima koji nikada ne bi bili prihvatljivi na konkurentnom tržištu”.

FSE i Euroconsumers pozivaju Europsku komisiju da naredi FIFA-i da odustane od svog “dinamičkog određivanja cijena”, da “zamrzne cijene” na razinama objavljenim u prosincu za sljedeću fazu prodaje u travnju i da objavi broj preostalih ulaznica u svakoj kategoriji “najmanje 48 sati unaprijed”.

U svojoj pritužbi, dvije organizacije navode “šest specifičnih zlouporaba”, počevši od “pretjeranih cijena, viših nego u prethodnim izdanjima i koje premašuju vlastite procjene Fife”.

Najjeftinije ulaznice za finale trenutno počinju od 4.185 dolara (3.609 eura), prema njihovim riječima, što je “više od sedam puta više” nego za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru.

Također osuđuju “mamac za oglašavanje” za ulaznicu za grupnu fazu od 60 dolara, koja je “praktički bila rasprodana prije nego što je prodaja uopće otvorena za širu javnost”, kao i “nekontrolirano dinamičko određivanje cijena”.

Konačno, prema FSE-u i Euroconsumersu, pravila prodaje su “netransparentna” jer “lokacije sjedala, rasporedi stadiona, pa čak ni momčadi koje igraju nisu zajamčeni u trenutku kupnje”. Obje organizacije osuđuju Fifinu upotrebu “tehnika prodaje pod visokim pritiskom” i njezinu proviziju od 15 posto na preprodaju ulaznica.