Navijači nezadovoljni bodom: ‘Nemotivirani i tromi, ako je Hajduk loš – što je onda ovo?’

xxBorisxKovacevx/xCROPIXx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija napravila je novi veliki korak prema Svjetskom prvenstvu iduće godine, u kvalifikacijskom gostovanju u Pragu kod Češke izabranici Zlatka Dalića su remizirali 0:0.

Ove su dvije reprezentacije ostale na vrhu ljestvice skupine L i bodovno izjednačene, imaju po 13 bodova. Razlika je ta što je Hrvatska odigrala utakmicu manje, a ujedno ima znatno bolju razliku pogodaka.

Navijači su svoje mišljenje o utakmici izrazili na društvenim mrežama, a ovo su neki od komentara:

“Točno je postavljena igra za remi. Zašto konstantno mi u ključnim trenucima idemo kalkulirati? Na kraju, proći ćemo kao prvi, to je sigurno, ali daj odigraj muški na pobjedu pa Česi nisu mogli disati, ekipa je popadala na travu nakon zvižduka jer su išli 200%.”

“Ovo je jadno. Ako je Hajduk loš, šta je onda ovo? Ni taktike, ni akcije. Mi već dugo nismo ozbiljna ekipa. Uvik ista postava, formacija i igra. Biliću, preuzmi ovo i daj nam dobar nogomet.”

“Čestitke, dečki, još jednom. Ovu utakmicu je bilo bitno ne izgubiti! Rezultat pozitivan. Veselim se još jednom Svjetskom prvenstvu! Česi se borili i potrošili ali nedovoljno za Hrvatsku. U međusobnim omjerima Hrvatska bolja i to je jedino bitno! Svi ovi što komentiraju negativno bili bi još negativniji da je kojim slučajem Hrvatska izgubila. A ovako… Morat će pričekati još koju godinu.”

“Kad jedna Hrvatska reprezentacija spadne na napad koji čine Fruk i Ivanović, onda znate da tu pobjede nema.”

“Nemotivirani, tromi, bez hrabrosti i jalovi. Tri puta prešli centar u prvom poluvremenu. Napad ne postoji, nemamo jakog i snalažljivog napadača za ovu taktiku niti imamo krila. Vezni red kao da ne postoji, već je 75% obrana, 20% vezni i 5% pomaže krilima da pronađu tog jednog blijedog napadača. Jedino obrana za sada ima funkciju i mjesto u taktici. Pod hitno potrebne promjene i pomlađivanje barem 25% repke.”

“Daj više ubaci mlade nek igraju, ovo je za zaspat.”

“Najdosadnija utakmica koju sam gledo u zadnjih 5 godina.”

“Ovakvu igru navijači nisu zaslužili. Sa bodom moramo biti zadovoljni, ali vidjelo se je da igramo na bod.”