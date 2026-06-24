Navijač Vatrenih: ‘Ako ovako nastavimo, bit će jako teško’

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"Nakon prvog poluvremena sam bio jako zabrinut, bilo je teško za gledati. U drugom smo odigrali bolje, ali kada vidim rezultat Gane, jasno je da će biti jako teško. Promjene u drugom poluvremenu su bile dobre, posebno mi se svidio Musa", rekao je navijač Hrvatske, koji se osvrnuo i na suđenje te susret s Ganom u posljednjem kolu. Afrička reprezentacija sinoć je odigrala 0:0 s Engleskom i ima četiri boda, naspram tri koja su Vatreni osvojili pobjedom nad Panamom. Hrvatska i Gana igraju u subotu u 23 sata.