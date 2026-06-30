Napadač Francuske propušta susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva

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(AP Photo/Jeremias Gonzalez) via Guliver Image

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps najavio je da za dvoboj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Švedske ne računa na napadača Marcusa Thurama.

Utakmica se igra u New Jerseyju, ovog utorka s početkom u 23 sata po srednjeeuropskom vremenu, a Thuram je otpao zbog ozljede mišića. Izbornik Deschamps je dodao da nije u pitanju teža ozljeda, ali i da je upitno kada bi Thuram mogao biti spreman za normalne nastupe.

Iako je riječ o sjajnom napadaču Thuram je dosad dobivao mrvice na Svjetskom prvenstvu te se pored Mbappea, Dembelea, Douea ili Barcole teško probijao u momčad. Na dvije utakmice je ostao na klupi za pričuve, dok je jedino protiv Iraka zaigrao i to u samom finišu, od 91. minute.

Francuska je u grupnoj fazi pobijedila u svim nastupima, 3:1 protiv Senegala, 3:0 protiv Iraka te 4:1 protiv Norveške.

Tijekom prošle sezone Thuram je u dresu milanskog Intera postigao 18 pogodaka uz devet podijeljenih asistencija tijekom 44 nastupa.