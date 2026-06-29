Napadač Arsenala je u pobjedi Brazila postigao najkasniji pobjednički pogodak na Svjetskom prvenstvu

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(AP Photo/Ashley Landis) via Guliver Image

Brazil je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva s 2:1 svladao Japan. Gubio je Selecao s 1:0 nakon prvog poluvremena, ali su golovima Casemira početkom drugog dijela i Gabriela Martinellija u 95. minuti preokrenuli i slavili s 2:1.

Upravo je taj drugi gol bio posebno zanimljiv. Osim što je donio Brazilu pobjedu i plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva, srušio je rekord svih Mundijala. Naime, njegov gol stigao je nakon što je na semaforu proteklo točno 95 minuta. Pobjednički gol pogledajte OVDJE.

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Taj pogodak postao je tako najkasniji pobjednički gol u povijesti svjetskih prvenstava u regularnom vremenu otkad se broje takvi podaci, odnosno od 1966. godine. Bilo je kasnijih pobjedničkih golova u produžecima, ali u ovom slučaju računaju se golovi zabijeni prije dodatnih 30 minuta igre.

Iza Martinellija nije blistava individualna sezona jer je za Arsenal u Premier ligi zabio tek jedan gol dok je u Ligi prvaka bio efikasniji sa šest golova. Što se tiče timske sezone, s tim se Brazilac neće požaliti jer je osvojio svoju prvu Premier ligu, a u Ligi prvaka je ostao kratak za poraz od PSG-a u finalu.

Što se tiče Brazila, Selecao će u osmini finala igrati protiv pobjednika dvoboja između Norveške i Obale Bjelokosti.