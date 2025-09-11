Nanio je Hrvatskoj najbolniji poraz u povijesti, sada je dočekuje u ključnom dvoboju za odlazak na SP?

Fatih Terim (72), legendarni turski trener, u pregovorima je oko preuzimanja češke reprezentacije, javljaju tamošnji mediji.
Ulogu mu, navodno, gura sportski direktor Pavel Nedved, s kojim je surađivao u Saudijskoj Arabiji, gdje je do kraja prošle sezone vodio Al Shabab. Aktualnom izborniku Ivanu Hašeku prijeti smjena zbog niza razloga, pišu češki mediji.
Moguća promjena izbornika posebno je zanimljiva jer Češka i Hrvatska 9. listopada u Pragu igraju izravni dvoboj za prvo mjesto u skupini kvalifikacija za SP 2026. Pobjednik skupine ide direktno na Mundijal, dok drugoplasirani mora u dodatne kvalifikacije. Hrvatska je u prvom susretu u Osijeku slavila 5:1, a ključ joj je ne izgubiti u gostima kako bi osigurala izravni plasman i zadržala status nositelja u ždrijebu.
Terim je čak četiri puta vodio Galatasaray, a u tri navrata bio je izbornik Turske. Najveći uspjeh ostvario je 2008., kada je s Turcima došao do polufinala Eura, Šokantno eliminiravši Hrvatsku na penale u četvrtfinalu. Protiv Hrvatske je vodio Tursku i na Euru 1996. (0:1), Euru 2016. (0:1) te u kvalifikacijama za SP 2018. (1:1).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!