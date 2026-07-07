Nakon Ronalda, otišao je i Martinez: Portugal više nema izbornika

Istaknuvši da je portugalskoj reprezentaciji potreban "novi glas", izbornik Roberto Martinez potvrdio je da odstupa s dužnosti nakon poraza od Španjolske (0-1) u ponedjeljak, u utakmici osmine finala odigranoj u Arlingtonu u Teksasu.

Martinez je vodio Portugal od 2023. godine i planirao je napustiti klupu nakon što momčad završi nastup na Svjetskom prvenstvu, kojem se nadao kao pobjedničkom pohodu. Ugovor mu je istjecao nakon završetka turnira.

“Da, ovo je moja posljednja utakmica s reprezentacijom”, rekao je Martinez, rođeni Španjolac koji 13. srpnja puni 53 godine. “Ponosan sam. Vodio sam 45 utakmica; u Portugalu sam se osjećao dobrodošlo i voljeno. To je uspomena koju ću zauvijek nositi sa sobom. Bilo je to zadovoljstvo, izvor ponosa i odgovornosti. Teško je, ali ovo je kraj jednog ciklusa i u danim okolnostima to ima potpuno smisla.”

Martinez je izjavio: “Važno je sada imati novi glas”, te dodao kako je pošteno da predsjednik Portugalskog nogometnog saveza Pedro Proenca, koji je na tu dužnost imenovan prošle godine, može sam odabrati izbornika.

“Želim zahvaliti predsjedniku i upravi na podršci te na tome što su meni i mom stručnom stožeru osigurali sve potrebne uvjete”, rekao je Martinez. “Cijenim njihovu snagu i podršku, ali ovo je kraj ciklusa.”

Portugal je jedan od domaćina Svjetskog prvenstva 2030. godine, uz Španjolsku i Maroko, te se automatski kvalificirao za to natjecanje.

Martinez je vodio belgijsku reprezentaciju od 2016. do 2022. godine, a trenirao je i klubove Everton, Swansea City te Wigan Athletic. Predvodio je Portugal do četvrtfinala Europskog prvenstva 2024., a potom i do naslova pobjednika UEFA Lige nacija u lipnju 2025. godine.

Portugal je na ovom Svjetskom prvenstvu zauzeo drugo mjesto u skupini K s pet osvojenih bodova. Pobijedili su 5-0 Uzbekistan te remizirali s Demokratskom Republikom Kongo (1-1) i pobjednikom skupine, Kolumbijom (0-0).U šesnaestini finala Portugal je svladao Hrvatsku s 2-1.