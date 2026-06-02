Nakon polufinala Eura, Nizozemska sanja zlato na Mundijalu: ‘Možemo daleko dogurati’

Podijeli :

AP Photo/ Patrick Post via Guliver

Izbornik nizozemske nogometne reprezentacije Ronald Koeman oprezan je glede prognoza za SP, ali ističe da ima dobar osjećaj jer ovaj puta nitko ne nedostaje zbog ozljeda.

Prije dvije godine na Europskom prvenstvu u Njemačkoj reprezentacija Nizozemske je stigla do polufinala, a Koeman ističe da ovaj puta ima bolji osjećaj.

Australija prvi put u povijesti odlazi na Svjetsko prvenstvo bez Hrvata U Torontu će igrati BiH i Hrvatska: Tamošnja policija zaplijenila rekordan broj krivotvorenih dresova

“Ako me pitate što mislim pod time da imam bolji osjećaj, to se prvenstveno odnosi na to da ćemo imati sve igrače potpuno zdrave. Na prošlom turniru (Europskom prvenstvu u Njemačkoj) nedostajali su nam neki igrači zbog ozljeda. Da li to znači da smo sada bolji, to tek moramo pokazati na terenu”, kazao je Koeman uoči pripremne utakmice protiv Alžira, koja je rasporedu u srijedu u Rotterdamu.

Nizozemski izbornik ističe da je nezahvalno davati prognoze o tome što će postići na Svjetskom prvenstvu.

“Kad su u pitanju prognoze tu nikada nećete biti u pravu. Ako kažete da ćemo biti svjetski prvaci, onda će vas ljudi pitati na čemu temeljite takav optimizam. Ako pak kažete da ste autsajderi, onda će vam reći da nemate samopouzdanja. Ja imam puno samopouzdanja kad je u pitanju naša reprezentacija, ali ima tu i drugih zemalja s velikom igračkom kvalitetom. Zato treba biti realan. Da li to znači da ne vjerujem da možemo otići daleko? Naravno da mislim da možemo daleko dogurati”, napomenuo je Koeman.

Nizozemska je na SP u skupini sa Japanom, Švedskom i Tunisom.