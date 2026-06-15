Nakon debakla protiv Švedske izbornik pred smjenom! Spominju se i sukobi u reprezentaciji

Podijeli :

IMAGENSHOP AGENCIA via Guliver

Tunis nakon uvjerljivog poraza protiv Švedske čeka nastavak natjecanja pod velikim pritiskom, a ostaje za vidjeti hoće li Lamouchi uopće dočekati sljedeću utakmicu na klupi reprezentacije.

Težak poraz Tunisa od Švedske (5:1) na otvaranju Svjetskog prvenstva mogao bi imati ozbiljne posljedice za izbornika Sabrija Lamouchija. Prema navodima tuniskih medija, čelnici saveza već razmatraju njegovu smjenu, a u reprezentativnom taboru navodno je došlo i do incidenata nakon utakmice.

Lamouchi, nekadašnji trener Nottingham Foresta i Cardiff Cityja, preuzeo je reprezentaciju Tunisa u siječnju ove godine te je dosad vodio momčad u svega pet susreta. Nakon lošeg starta na Mundijalu njegova se pozicija ozbiljno uzdrmala.

Tuniska radijska postaja Mosaique FM objavila je kako su čelnici reprezentacije zatražili hitan sastanak na kojem će se raspravljati o budućnosti izbornika. Kao mogući nasljednik spominje se njegov pomoćnik Wahbi Khazri, bivši reprezentativac Tunisa i nekadašnja zvijezda Sunderlanda.

Da je Lamouchijev odlazak vrlo izgledan sugerirao je i poznati novinar Romain Molina, koji je na društvenim mrežama kratko poručio:

“Gotovo je za Sabrija Lamouchija na klupi Tunisa.”

Mosaique FM također navodi da je nakon utakmice došlo do sukoba između dijela navijača i Lamouchijeva sina, koji se nalazi uz reprezentaciju iako nema službenu funkciju u stručnom stožeru.

Upitan o prisutnosti svog sina u reprezentativnom kampu, Lamouchi je odlučno odbacio insinuacije o njegovu utjecaju na rad momčadi.

“Odgovorit ću vam prvo kao otac, a zatim kao izbornik. Da, riječ je o mom sinu, ali on nema nikakvu ulogu u odabiru igrača. Ovdje je zbog rada na svom diplomskom projektu. Nije član stožera i ne sudjeluje u radu na terenu. Uostalom, ni sada nije ovdje jer mu je cijela situacija neugodna.”

Potom je dodatno pojasnio:

“Znate li gdje je? S mojom majkom, svojom bakom, i mojom sestrom. Jučer je bio Bajram pa nas je majka došla posjetiti. Hoćete li me sada kritizirati i zato što mi je majka u hotelu?”

Tunis nakon uvjerljivog poraza protiv Švedske čeka nastavak natjecanja pod velikim pritiskom, a ostaje za vidjeti hoće li Lamouchi uopće dočekati sljedeću utakmicu na klupi reprezentacije.