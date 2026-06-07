Najmanja država na SP-u uvjerljivom pobjedom najavila odlazak u Ameriku gdje ih čeka težak zadatak

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DavidxYoung via Guliver

Stotine navijača slavile su u subotu nogometnu reprezentaciju Curacaoa nakon pobjede od 4:0 protiv susjedne Arube u prijateljskom susretu, njihovom posljednjem prije odlaska u Sjedinjene Države gdje će mala karipska nacija natjecati se na svom prvom Svjetskom prvenstvu.

Proslava je započela na prepunom stadionu Ergilio Hato u Willemstadu, glavnom gradu, gdje je gotovo 15.000 gledatelja ili otprilike svaki 16. žitelj Curacaoa, svjedočilo uvjerljivoj pobjedi svoje momčadi.

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S površinom od samo 444 četvorna kilometra i populacijom od otprilike 160.000, Curacao je postao najmanja zemlja u povijesti koja se kvalificirala za finalni turnir Svjetskog prvenstva. Curacao će ući u turnir s ambicijom da izazovu iznenađenje u izazovnoj skupini u kojoj su Njemačka, Obala Bjelokosti i Ekvador. Povijesna kvalifikacija momčadi izazvala je ogromno uzbuđenje diljem zemlje, a igrači su dobili gromoglasne ovacije navijača nakon pobjede protiv Arube.

Ova pobjeda također je pomogla ublažiti razočaranje teškim porazom od 4:1 protiv Škotske prethodnog tjedna. Curacao vodi iskusni nizozemski izbornik Dick Advocaat, koji je odstupio s mjesta u veljači kako bi se brinuo o svojoj bolesnoj kćeri prije nego što se vratio na kormilo u svibnju, nakon kratkog mandata svog sunarodnjaka Freda Ruttena.

Curacao će debitirati na Svjetskom prvenstvu 14. lipnja protiv Njemačke, u prvoj utakmici skupine E.