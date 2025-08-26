Nagelsmann na mukama pred novi reprezentativni ciklus, ostao i bez napadača Arsenala

Izbornik njemačke nogometne reprezentacije Julian Nagelsmann suočava se s brojnim ozljedama igrača uoči starta kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine i utakmica protiv Slovačke i Sjeverne Irske početkom rujna.
Tako opet neće moći računati na 26-godišnjeg ofenzivca Arsenala Kaija Havertza zbog ozljede koljena. Još uvijek nije poznato koliko dugo će Havertz ovoga puta izbivati s terena, a s popisa reprezentativaca Havertz je ispao i prošle sezone kada je zbog ozljede butnog mišića propustio čitavu Ligu nacija.
Usto, Nagelsmann ne može računati niti na Jamala Musialu zbog loma noge, Marc-Andrea ter Stegena zbog operacije leđa te Nica Schlotterbecka zbog operacije koljena.
