Muzej izložbom sličica albuma podržava i nogometnu reprezentaciju na SP-u

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Hrvatski športski muzej

"Od prvenstva do prvenstva – albumi sličica i hrvatski nogometni velikani (1974.-2022.)" je prva povremena izložba otvorena u stalnom postavu Hrvatskog športskog muzeja. Nastala u suradnji s Udrugom sakupljača sličica Hrvatske Imam-Imam-Nemam donosi jedinstven pregled pola stoljeća sportske povijesti i doprinos hrvatskih velikana svjetskom nogometu

U Hrvatskom športskom muzeju otvorena je izložba “Od prvenstva do prvenstva – albumi sličica i hrvatski nogometni velikani (1974.-2022.)” koja donosi jedinstven pregled gotovo pola stoljeća sportske povijesti kroz albume i sličice sa svjetskih prvenstava u nogometu. Građu su iz privatnih kolekcija ustupili članovi Udruge sakupljača sličica Hrvatske “Imam-Imam-Nemam” koja je i suorganizator izložbe organizirane u povodu Svjetskog nogometnog prvenstva koje u četvrtak 11. lipnja započinje u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Zahvaljujući njihovom entuzijazmu i predanosti očuvana je bogata građa koja svjedoči ne samo o razvoju nogometa, već i o posebnoj društvenoj i kulturnoj tradiciji. Riječ je ujedno i o prvoj povremenoj izložbi u stalnom postavu Muzeja otvorenom prije nešto više od četiri mjeseca.

“Želimo u svjetlu nadolazećeg svjetskog nogometnog prvenstva još jednom podsjetiti na važnost i velike trenutke hrvatskog i svjetskog nogometa, ali i da skrenemo pozornost na navijačku tradiciju koja proteklih desetljeća okuplja ljude svih generacija“, kazala je ravnateljica Hrvatskog športskog muzeja Danira Bilić.

Suradnja s Muzejem novost je i za udrugu “Imam-Imam-Nemam” koja je izuzetno aktivna, pogotovo uoči i tijekom velikih događaja kakvo je i svjetsko nogometno prvenstvo.

“Muzej je prepoznao nas kao entuzijaste koji smo u aktivnosti sakupljanja sličica i albuma. Drago nam je što je izložba ovdje, a uz nju i dodatna aktivnost razmjene sličica koja je i prilika kolekcionarima za nadopunjavanje vlastitih zbirki za album aktualnog svjetskog prvenstva“, istaknuo je predsjednik Udruge Srećko Šimurina, dodavši da njihov hobi stvara zajednicu ljudi povezanih zajedničkim interesima, uspomenama i sportskom strašću.

Na otvorenju su sudjelovali predstavnici Ministarstva turizma i sporta te Ministarstva kulture i medija, koji su istaknuli važnost očuvanja sportske baštine kao sastavnog dijela hrvatske kulturne baštine.

“Lijepo je njegovati tradiciju sakupljača sličica koji na izložbi s Muzejem podržavaju i hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja sudjeluje na ovogodišnjem SP-u. Hvata me nostalgija kad vidim sličice albuma jer sam i sam igrao nogomet i bio trener 30 godina i skupljao sličice za četiri svjetska prvenstva, od 1986. do 1998. To je odlična prilika i za promociju divnog hobija kolekcionarstva, koji je u današnjem digitalnom dobu još vrijedniji“, poručio je Krešimir Šamija, ravnatelj Uprave za sport u Ministarstvu turizma i sporta RH.

Ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje u Ministarstvu kulture i medija, Anuška Deranja Crnokić, istaknula je, pak, da prostor Hrvatskog športskog muzeja na suvremen način prezentira povijest sporta u Hrvatskoj.

“Ova izložba daje drugi pogled na sport, iz pozicije sakupljača i navijača. Daje pregled više od pet desetljeća sakupljanja sličica, pregled naših uspjeha i uvid u karijere nogometaša.

I ja sam kao mala sakupljala sličice. Vjerujem da će izložba privući velik broj djece, mladih i sugrađana svih dobnih skupina jer se održava u vrijeme središnjeg globalnog događaja, doprinoseći i razvoju publike muzeja“, navela je Deranja Crnokić.

Među uzvanicima je bio i Nikola Jurčević, nogometni reprezentativac koji je nastupio na prvom velikom međunarodnom natjecanju naše izabrane vrste, Europskom prvenstvu 1996. u Engleskoj.

“Sjajna je prilika razgledati kolekcije sličica koje sam i ja skupljao s posebnim guštom, ali i prilika za usporediti kako je to bilo u prošlosti i kako je danas. Znamo koliko nas je reprezentacija razveselila na proteklim prvenstvima pa su i sličice nogometaša sjajan podsjetnik na te uspjehe“, kazao je Jurčević, koji je obišao stalni postav i upoznao se i s poviješću najmasovnijega sporta u Hrvatskoj, kao i ulozi sporta kao aktivnosti koja utječe i na hrvatski nacionalni identitet.

Kroz desetke albuma i stotine sličica izložba “Od prvenstva do prvenstva – albumi sličica i hrvatski nogometni velikani (1974.-2022.)” posjetiteljima pruža priliku da se prisjete velikih sportskih trenutaka i otkriju kako se nogomet razvijao i kako je kultura kolekcionarstva nogometnih sličica obilježila odrastanje mnogih generacija. Izložba je otvorena do 30. lipnja.