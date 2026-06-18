Musa: Bilo je nevjerojatno zabiti, ali Englezima smo dozvolili neke situacije koje nismo smjeli

Petar Musa pamtit će susret protiv Engleske po svom prvom golu na svjetskim prvenstvima, ali i po porazu od Engleske (2:4).
Musa je sasvim sigurno sanjao gol u dresu hrvatske vrste u Dallasu, gradu iz kojeg dolazi njegov MLS klub. Želja se ostvarila, no nažalost, njegov gol nije bio dovoljan za pobjedu.
“Bio je nevjerojatan osjećaj zabiti gol ovdje, ali nemam se previše čemu radovati kada smo izgubili,” kazao je Musa nakon susreta.
Uoči SP-a iz hrvatskog stožera se najavljivalo kako će obrana biti ključ naše igre, međutim na otvaranju SP-a primili smo četiri gola.
“Mislim da smo im dozvolili neke situacije, koje nismo smjeli. Moramo sjesti i analizirati, nije ovo kraj. Imamo još dvije utakmice. Moramo dignuti glavu gore, cilj je i dalje prolazak skupine.”
Musa je otkrio kako su na tribini bili članovi njegove obitelji, te brojni prijatelji i suigrači.
“Na utakmici je bilo dosta mojih na tribinama, drago mi je bilo vidjeti toliku podršku naših navijača, ima nas svugdje. Jedino mi je žao što rezultat nije bio kakav smo htjeli.”
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