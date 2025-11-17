Može li država od 150 tisuća stanovnika do čuda i prvog plasmana na SP?

Podijeli :

Guliver Images

Nogometaši Curacaoa namjerava ostvariti svoj san o Svjetskom prvenstvu za tu malu zemlju i za izbornika Dicka Advocaata, koji je morao odustati od odlučujuće kvalifikacijske utakmice protiv Jamajke i vratiti se kući u Nizozemsku zbog obiteljskih razloga.

Mala otočna nacija, samoupravni dio Nizozemske s populacijom od nešto više od 150.000 stanovnika, može postati najmanja zemlja koja se ikad kvalificirala za Svjetsko nogometno prvenstvo ako izbjegne poraz u svojoj posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici skupine B u Kingstonu u utorak.

U suprotnom, Jamajka, s bivšim engleskim izbornikom Steveom McClarenom na čelu, završit će na vrhu i plasirati se u finale sljedeće godine u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

78-godišnji Advocaat, koji je u dugoj karijeri trenirao sedam drugih nacionalnih reprezentacija, stigao je s reprezentacijom u Kingston tijekom vikenda, ali je potom morao gotovo odmah otići zbog onoga što je Nogometni savez Curacaa nazvao “obiteljskim razlozima“.

POVEZANO VIDEO / Dobre vijesti za Hrvatsku: Sjajna Norveška razbila Gattusovu Italiju i suvereno izborila SP! Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske protiv Crne Gore, Dalić će mijenjati prvih 11

“Loše su to vijesti za nas, ali razumijemo da je obitelj uvijek prioritet“, rekao je za nizozemsku televiziju NOS vratar Eloy Room, koji je među 22 nogometaša rođena u Nizozemskoj u momčadi Curaçaa.„Ali to nije ništa promijenilo za nas i naš cilj.“

“Sve smo ovo započeli zajedno i sada želimo zajedno završiti“, rekao je kapetan Leandro Bacuna u intervjuu za nizozemske dnevne novine Algemeen Dagblad u ponedjeljak.„Izbornik se ne mora brinuti, dat ćemo sve od sebe protiv Jamajke“, dodao je.

Curaçao ima bod više od Jamajke na vrhu skupine nakon pobjede od 7-0 u gostima protiv Bermuda prošlog četvrtka, dok je Jamajka odigrala neriješeno 1:1 u Trinidadu i Tobagu.

“Prošli smo dug put. Sjećam se da sam bio u zračnoj luci kada za nas nije bio organiziran let. Tada sam pomislio – kako ćemo se vratiti kući s utakmice reprezentacije? Ali sada je sve kako treba dogovoreno i imamo jak izbor“, rekao je Bacuna, koji je igrao u finalu FA kupa 2015. s Aston Villom. “Ovo je puno veće. Tada smo igrali za klub, sada je za našu zemlju. Ne možete to uspoređivati. Učinit ćemo to ovdje za zemlju i za našeg trenera Dicka Advocaata.“