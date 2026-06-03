Može li BiH proći skupinu? Evo kakav plasman na SP-u im prognoziraju strani mediji

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nordphotoxGmbHx xBratic nph via Guliver

Ton inozemnih analiza pun je poštovanja prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Poznati portal LiveScore procjenjuje kako Švicarska može mirno proći dalje kao pobjednik skupine, a da bi joj se BiH mogla pridružiti u šesnaestini finala. Barbarezovu momčad opisuju kao odlučnu, dobro organiziranu i sklonu tome da utakmice rješava čvrstom obranom.

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Ima i izrazito optimističnih glasova, pa tako jedan od analitičara portala RotoWire smatra da BiH ulazi u turnir s golemim samopouzdanjem nakon eliminacije Italije te da posjeduje dovoljno kvalitete čak i za osvajanje skupine, pod uvjetom da Edin Džeko, unatoč godinama, ostane zdrav i na terenu. Iako je riječ o manjinskom mišljenju, ono zorno pokazuje da BiH nitko ne otpisuje unaprijed.

Plasman u skupini izravno će odrediti i protivnika u prvom krugu nokaut-faze. Ako Bosna i Hercegovina osvoji skupinu, u šesnaestini finala igrala bi protiv jedne od najboljih trećeplasiranih reprezentacija na turniru. U slučaju da natjecanje završi na drugom mjestu, Zmajeve čeka drugoplasirana momčad iz skupine A, što znači da bi išli na nekoga iz kruga koji čine Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja ili Češka. Sam prolazak u nokaut-fazu bio bi najveći uspjeh u povijesti bosanskohercegovačkog nogometa.

Konsenzus stranih medija mogao bi se sažeti u ocjenu da je BiH autsajder s ozbiljnom šansom. Rijetko tko ih stavlja ispred Švicarske i Kanade, ali gotovo svi statistički modeli, kladionice i novinari smatraju da prolazak dalje, prije svega preko mjesta među najboljim trećeplasiranim momčadima, nije samo moguć, nego i vrlo vjerojatan.

Ključ uspjeha, slažu se stručnjaci, leži u dvjema stvarima, a to su forma i zdravlje Edina Džeke te disciplinirana, čvrsta igra koja je u kvalifikacijama već donijela skalpove Walesa i Italije. Ako Zmajevi ponove tu formulu u Americi, ljeto 2026. godine moglo bi donijeti povijesni iskorak jer momčad koja je pobijedila Italiju, doista može pobijediti svakoga.