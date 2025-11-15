Modrić: Uzimamo to pod normalno. Međutim, to je sve samo ne normalno

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Luka Modrić kao Lothar Matthaus...

Hrvatska je nakon početnog šoka protiv Farana slavila 3:1, a na novi plasman Vatrenih u SAD, Meksiko i Kanadu imao je što za reći i kapetan Luka Modrić.

“Ponosan sam i sretan na sve što sam ostvario s reprezentacijom, brojka zvuči stvarno nestvarno”, rekao je Modrić nakon desetog plasmana na veliko natjecanje s Hrvatskom. čime se izjednačio s Lottharom Matthausom na vječnoj listi reprezentativaca s najviše nastupa na velikim natjecanjima.

“Mislim da je nastup na SP-u velika stvar koju trebamo valorizirati, neki put zaboravimo koliko je to velika stvar s obzirom na uspjehe koje smo ostvarili i uzimamo to pod normalno. Međutim, to je sve samo ne normalno”, rekao je Modrić