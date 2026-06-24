Modrić: Ovo nisam mogao ni sanjati

Baš nam je trebala ova pobjeda, na bilo koji način, istaknuo je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić u mix zoni nakon trijumfa protiv Paname u Torontu.

Hrvatska nakon dva kola drži treće mjesto u skupini s tri boda iza Engleske i Gane koje imaju po bod više. Upravo će protiv Gane “Vatreni” zaključiti natjecanje u skupini.

“Sada imamo četiri dana kako bi se dobro odmorili i pripremili za Ganu. Vjerujem da ćemo samo rasti kako turnir bude išao dalje, baš nam je trebala pobjeda. Bilo kako, na mišiće, trebala nam je zbog svega. Na EURO-u nismo dobili nijednu utakmicu, na pripremama smo se mučili, ovdje smo izgubili od Engleske. Ovo je iznimno važna pobjeda, sretni smo,” poručio je Modrić dodavši kako se on osjeća odlično.

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Modrić je u susretu protiv Paname odigrao 200. utakmicu u hrvatskom dresu.

“Sretan sam, ponosan na toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretan i zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena.”

Nakon utakmice mu je priređena mala svečanost na kojoj su svi reprezentativci nosili prigodne majice s Modrićevim likom i stiliziranim brojem 200 i engleskim izrazom “Infinite Legacy” (beskonačna bstavština), a pozdravili su ga i deseci tisuća navijača s tribina stadiona u Torontu. Suigrači su ga potom bacali u zrak.

“Nikad nisam mogao sanjati da ću doći do te brojke. Hvala Bogu, došao sam i idemo dalje. Hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama, hvala svima koji su prošli sa mnom ovih 200 utakmica i sigurno su mi pomogli – od trenera, suigrača, sadašnjih i bivših, svih koji čine nama život u reprezentaciji lakšim, svima im jedno veliko hvala,” poručio je hrvatski kapetan.