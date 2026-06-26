Modrić nije mogao sakriti suze: Evo što ga je toliko dirnulo

Hrvatska nogometna reprezentacija priredila je dirljivo iznenađenje svom kapetanu Luki Modriću, koji je u pobjedi protiv Paname na Svjetskom prvenstvu upisao svoj povijesni, 200. nastup za Vatrene.
Tijekom zajedničkog ručka u taboru reprezentacije, suigrači i stručni stožer iznenadili su ga posebnom tortom s brojem 200 i emotivnim videom u kojem su mu čestitke uputili članovi obitelji, bivši izbornici te brojne legende hrvatskog nogometa.
Ovaj trenutak duboko je ganuo kapetana i izbornika Zlatka Dalića koji nisu uspjeli suspregnuti suze.
“Nisam znao da ćete mi ovo pripremiti. Doći do 200 utakmica u najdražem dresu je nešto uistinu nevjerojatno. Nisam mogao ni sanjati da ću dosegnuti tu brojku i to na Svjetskom prvenstvu, na najvećem događaju na svijetu”, poručio je Modrić u emotivnom govoru i dodao:
“Čeka nas još jedna utakmica u skupini, idemo ostvariti taj primarni cilj plasmanom u nokaut fazu natjecanja. Imamo kvalitetu, karakter, zajedništvo, što smo pokazali u jednoj teškoj utakmici. Pokazali smo da se možemo izdignuti iznad svih nedaća i poteškoća. Još jednom hvala svima, nevjerojatno je sve ovo što sam doživio i što doživljavam u najdražem dresu. Idemo dalje zajedno.”
Kapetan je naglasio kako je momčad u teškoj utakmici protiv Paname pokazala karakter i zajedništvo te se odmah okrenuo idućem izazovu. Hrvatska u subotu od 23 sata igra ključnu utakmicu protiv Gane, u kojoj traži potvrdu plasmana u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva.
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