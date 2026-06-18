Modrić: Kažu da je Livi malo izašao, nekad gledaju svaki detalj i sitnicu, a nekad ne

Treći gol nas je ubio, kazao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nakon 2:4 poraza od Engleza na otvaranju Svjetskog prvenstva.

Hrvatska je gubila 0:1 i 1:2, no oba se puta vratila. Kada su Englezi početkom drugog dijela zabili i treći gol više nije bilo povratka. Na koncu je završilo 2-4.

“U prvom poluvremenu je utakmica bila izjednačena. Primili smo jeftine golove, uspjeli smo se dvaput vratiti. Nažalost, primili smo treći gol, to nas je ubilo, nismo imali snage treći put se vratiti,” kazao je Modrić koji je napravio prekršaj za kazneni udarac iz kojeg je “Gordi Albion” poveo.

POVEZANO SKener: Dalić je svjestan da je sve manje ulja u ‘svići’, a Engleska je to brutalno pokazala Hrvatska primila četiri gola od Engleske i izgubila u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva

“Malo sam ga dirao, dovoljno da bude jedanaesterac. Nisam ga vidio, nažalost, što je, tu je,” dodao je.

Livaković je obranio prvi pokušaj Harryja Kanea s bijele točke, no udarac je ponovljen jer je hrvatski vratar izašao s gol crte.

“Kažu da je Livi izašao malo, nisam vidio snimku, ali nekad gledaju svaki detalj i sitnicu, nekad ne. Šteta, ali ne mogu komentirati kad nisam vidio, je li to baš bilo za vraćanje ili ne,” istaknuo je.

Modrić je dodao kako je u prvom poluvremenu bilo i dobrih stvari.

“U prvom poluvremenu je bilo dobrih stvari. Na turnirima je bitno zabiti prvi gol i to je druga utakmica. Imamo šest dana za ispraviti greške, siguran sam da hoćemo, da će biti puno bolje,” poručio je hrvatski kapetan.