‘Modrić je želio biti prvi Hrvat u Man. Unitedu’: Evo kako je transfer propao

Podijeli :

xIgorxKupljenikx Sportspressphoto_SPR163058 via Guliver

Uoči utakmice između Hrvatske i Engleske, koja je na rasporedu 17. lipnja, bivši engleski reprezentativac i branič Manchester Uniteda, Rio Ferdinand, prisjetio se ljeta 2012. godine kada je pokušao nagovoriti Luku Modrića na dolazak na Old Trafford.

Modrić je u tom trenutku nastupao za Tottenham, a Ferdinand je otkrio detalje njihova privatnog razgovora i objasnio zašto je transfer na kraju propao.

Još jednom na najvećoj pozornici: Modrić, Messi i Ronaldo pišu završno poglavlje svojih karijera Milan ima novog trenera: Hoće li slavni Portugalac uvjeriti Modrića u ostanak? BBC otkrio Tuchelov plan za Hrvatsku: Iskoristit će recept Arsenala

“Razgovarao sam s Modrićem i pitao ga hoće li napustiti Tottenham na kraju sezone. Rekao je da hoće, ali da još uvijek ne zna kamo ide. Odmah sam mu rekao da mora doći u United, na što mi je on odgovorio: Želim biti prvi Hrvat koji je zaigrao za Manchester United”, rekao je Ferdinand i pojasnio:

“Na kraju je sve propalo. Razgovarao sam s Davidom Gillom i Sir Alexom Fergusonom, ali oni su već bili dogovorili transfer Kagawe. Luka je otišao u Real Madrid, a ostalo je povijest.”

Hrvatski kapetan je nakon tog prijelaznog roka potpisao za Real Madrid, u kojem nastupa i danas, dok je Manchester United umjesto njega realizirao transfer japanskog veznjaka Shinjija Kagawe iz Borussije Dortmund.