Modrić: ‘Daliću svaka čast, na nama je da mu podarimo ono što svi očekujemo’

Podijeli :

Josip Bandić/CROPIX via Guliver

Hrvatska i Češka sastaju se u četvrtak u 20:45 u praškoj Fortuna Areni u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska se nalazi na vrhu skupine s maksimalnim brojem bodova, dok je Češka druga, a jedini poraz upisala je upravo protiv Hrvatske. Uoči utakmice, najavu za medije dat će izbornik hrvatske reprezentacije i kapetan Luka Modrić.

Luka Modrić je prvi puta u Češkoj. “Za sve postoji prvi put. Sve super, vidjeli smo stadion, lijep stadion. Sutra je jako važna utakmica i lijepo je biti ovdje”, rekao je Modrić u uvodu.

Kakav je plan za Češku?

“Izbornik Dalić će nam reći plan. Iz prve utakmice treba izvuči dosta pozitivnih stvari što smo radili. Sigurno da će biti drugačija utakmica, sigurno su oni puno bolja utakmica kod kuće. Čeka nas teška utakmica, agresivna ekipa i moramo na to odgovoriti. Sutra se igra za Svjetsko prvenstvo, moramo paziti na sve detalje i to prenijeti na teren”, nastavio je kapetan hrvatske reprezentacije.

Imate li savjet za Dalića?

“Nemam neki savjet. Osim želju da mu ta stota ostane u dobrom sjećanju. Velika želja nam je podariti mu dobar rezultat. Moja stota? Mislim da je bila Finska. Taj broj je nešto fenomenalno, kako za igrače, a još više za trenera, danas nema previše strpljenja za njih. Svaka mu čast, nadam se da ćemo mu podariti ono što svi očekujemo.”