Mladić koji je ukrao šalabahter Donnarummi: ‘Prodat ću ga, sve ide u humanitarne svrhe’

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

U susjednoj Bosni i Hercegovini i dalje traje euforija zbog prolaska na Svjetsko prvenstvo.

Podsjetimo, susjedi su se nakon dramatične lutrije penala protiv Talijana u Zenici plasirali na svjetsku smotru. Novi detalji izlaze na površinu, a pojavila se i zanimljiva priča gdje je heroj postao mladi Afan Čizmić.

Dok su Talijani izvodili prvi penal, Gianluigi Donnarumma je kraj gol aut linije poderao papir na kojem su bile upute o talijanskim izvođačima za Nikolu Vasilja.

Kad je vidio što je Talijan napravio, Vasilj je s njim ušao u raspravu. U svom tom ludilu najbolje se našao skupljač lopti Čizmić, koji je uzvratio Donnarummi i iz ručnika mu ukrao šalabahter s uputama o izvođačima BiH i tako pomogao svojoj reprezentaciji.

😳🇮🇹 Chaos in the shootout! Gianluigi Donnarumma was caught STEALING and TEARING UP the penalty notes from Bosnia goalkeeper Nikola Vasilj 😱 Some reports say Bosnia and Herzegovina ball boys snatched Donnarumma’s notes first… And the craziest part? Vasilj didn’t even need… pic.twitter.com/LGeapNaQHM — Total Football (@TotalFootball) April 1, 2026

“Ovakve upute puno znače golmanima. Kada sam ja uzeo ovaj papir Donnarummi, on se svih pet penala bacio u lijevu stranu jer je išao samo na sreću. Kada sam došao kući pokazao sam papir ocu. Dogovorili smo se da papir stavimo na akciju i novac doniramo u humanitarne svrhe”, rekao je mladi Afan.

Kad je shvatio da mu je šalabahter nestao, Donnarumma je poludio.

“Dobacivao je zaštitarima i policajcima jer je mislio da su oni uzeli papir. Bio je jako razočaran i ljut. On je uzeo ručnik i vidio da nema papira, tražio ga je i nije ga našao. Onda je prešao na drugu stranu”, rekao je Afan.