Milijuni navijača mogli bi ostati bez TV prijenosa Svjetskog prvenstva

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Milijuni nogometnih navijača u dvjema najmnogoljudnijim zemljama svijeta mogli bi ostati bez prijenosa Svjetskog prvenstva koje počinje sljedeći mjesec zbog zastoja u pregovorima o televizijskim pravima u Indiji te izostanka službene odluke u Kini.

U Indiji je zajednički pothvat “Reliance-Disney“ ponudio 20 milijuna dolara za prava prijenosa SP-a 2026., što je tek dio iznosa koji traži FIFA i koji svjetska nogometna organizacija nije prihvatila, rekla su u ponedjeljak dva izvora za Reuters.

Tvrtka Sony vodila je razgovore, ali je također odlučila ne podnijeti ponudu za FIFA-ina prava u Indiji, naveo je treći izvor upoznat s pregovorima.

Također, još nije objavljen nikakav dogovor za Kinu, za koju FIFA navodi da je činila čak 49,8 % ukupnog vremena gledanja na digitalnim i društvenim platformama tijekom Svjetskog prvenstva 2022. godine.

FIFA je priopćila da je zaključila sporazume s emiterima na više od 175 teritorija širom svijeta.

“Razgovori u Kini i Indiji o prodaji medijskih prava za Svjetsko prvenstvo FIFA 2026. i dalje traju i u ovoj fazi moraju ostati povjerljivi“, navodi se u priopćenju FIFA-e dostavljenom Reutersu.

“Reliance-Disney“, zajednički pothvat predvođen kompanijom Reliance milijardera Mukesha Ambanija, nije se oglašavao, kao ni Sony.

Nedostatak potvrđenog ugovora o prijenosu s Indijom ili Kinom u ovoj se fazi smatra neuobičajenim. Na prethodnim Svjetskim prvenstvima, uključujući 2018. i 2022., kineski državni emiter CCTV osigurao je prava znatno ranije te je već tjednima prije turnira emitirao promotivne sadržaje i reklame sponzora.

Kina je činila 17,7 %, a Indija 2,9 % globalnog linearnog TV dosega turnira 2022. godine. Zajedno su te dvije zemlje činile 22,6 % ukupnog globalnog digitalnog streaming dosega tog Svjetskog prvenstva.

Turnir 2026. počinje 11. lipnja, što ostavlja jedva pet tjedana za postizanje dogovora, postavljanje infrastrukture za prijenos i prodaju oglasnog prostora.

Prema izvorima, FIFA je prvobitno tražila oko 100 milijuna dolara za prava prijenosa Svjetskih prvenstava 2026. i 2030. u Indiji. Kada je Mundijal posljednji put emitiran u Indiji 2022., tadašnji medijski ogranak kompanije Reliance osigurao je prava za oko 60 milijuna dolara, što je objavljeno otprilike 14 mjeseci prije turnira u Kataru.

“FIFA traži sličan iznos i za ovo izdanje natjecanja“, rekao je jedan izvor iz FIFA-e za Reuters.

Reliance i Disney su u međuvremenu formirali zajednički pothvat koji želi dominirati indijskim medijskim i streaming tržištem, a ponuda od 20 milijuna dolara pokazuje pregovaračku snagu indijske grupe. FIFA je značajno snizila početni zahtjev od 100 milijuna dolara, ali i dalje nije spremna prihvatiti ponudu Reliancea od 20 milijuna, rekao je jedan izvor.

Prema izvorima, Reliance-Disney smatra da će Svjetsko prvenstvo imati manju gledanost u Indiji jer se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, pa će se većina utakmica emitirati poslije ponoći po indijskom vremenu.

Kina ima oko 200 milijuna nogometnih navijača, više nego bilo koja druga zemlja, ali nije uspjela razviti vrhunske reprezentacije, dijelom zbog centraliziranog sustava u kojem klubovi biraju igrače iz vrlo ograničenog kruga unaprijed selektiranih kandidata.

Drugi izvor je dodao da nogomet u Indiji nema komercijalnu vrijednost kakvu ima najpopularniji sport u zemlji – kriket, a usporavanje oglašavanja povezano s ratom u Iranu dodatno je smanjilo očekivane prihode.

Sony, koji posjeduje televizijske kanale i streaming aplikaciju u Indiji, također je odlučio ne kupiti prava od FIFA-e jer se to ekonomski nije isplatilo, rekao je treći izvor iz industrije.

“Nije ostalo mnogo vremena, ali ne bih to nazvao pat-pozicijom. Više nalikuje završnici šahovske partije u kojoj je preostalo još nekoliko poteza“, izjavio je Rohit Potfode, partner zadužen za sport u reklamnoj agenciji Dentsu India.