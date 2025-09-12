Milijun i pol prijava za ulaznice za SP, za kupovinu treba imati sreće

Podijeli :

AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

Iako do početka SP 2026. ima još devet mjeseci, nogometni navijači širom svijeta već su u niskom startu, što se vidi po prijavama za prvu fazu prodaje ulaznica. U prva 24 sata stiglo je milijun i pol prijava iz cijelog svijeta, objavila je FIFA.

Najviše prijava stiglo je iz SAD-a, Meksika i Kanade, a slijede Argentina, Kolumbija, Brazil, Engleska, Španjolska, Portugal i Njemačka.

Tko će dobiti priliku da kupi ulaznicu bit će odlučeno ždrijebom, a do 19. rujna primaju se prijave za prvu fazu prodaje ulaznice. Sve prijave imaju jednake šanse da budu izvučene u ždrijebu, bez obzira na to kada su poslane. Jesu li imali sreće na ždrijebu navijači će saznati 29. rujna i do 1. listopada će moći obaviti kupnju ulaznica.

Utakmice SP 2026. igrat će se u 11 američkih gradova, dva kanadska (Toronto, Vancouver) i tri meksička (Mexico City, Guadalajara, Monterrey). Također, povećan je broj sudionika svjetskog prvenstva, sa 32 na 48 reprezentacija.

Početkom listopada startat će druga faza prodaje ulaznica za SP 2026.