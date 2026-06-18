Messijeva obitelj objavila priopćenje: ‘Leov otac ima zdravstvenih problema, molimo za humanost’

Podijeli :

AP Photo/Reed Hoffmann via Guliver Image

Lionel Messi je u prvom kolu Svjetskog prvenstva zabio hat-trick protiv Alžira te je ispisao nekoliko rekorda. Jedan od njih je taj da se poravnao s Miroslavom Kloseom na vrhu liste najboljih strijelaca u povijesti svjetskih prvenstava. Messi je stigao do svog 16. gola, ali kod prvog je posebno reagirao. Naime, tada je legendarna argentinska "desetka" bila u suzama, a mnogi su nagađali u čemu je stvar.

Bilo je brojnih naklapanja, a u četvrtak je stigla i službena objava od obitelji Lionela Messija.

Perišić ostvario podvig kakav je uspio samo Messiju Messijeve suze obišle su svijet: ‘Zašto sam plakao? Nema veze s nogometom’

“Obitelj Messi obavještava javnost da Jorge Messi trenutno prolazi kroz zdravstvenu situaciju.

U ovom trenutku nalazi se pod liječničkim nadzorom, oporavlja se i njegovo stanje pokazuje pozitivan napredak u skladu s okolnostima kroz koje prolazi.

U svjetlu nagađanja koja su se pojavila posljednjih sati, obitelj želi izraziti duboku zabrinutost zbog nedostatka osjetljivosti, poštovanja i diskrecije s kojom su pojedinci pristupili pitanju koje je isključivo privatne i obiteljske prirode.

Obitelj također želi pojasniti da samo Jorgeova najuža obitelj ima stvarne i točne informacije o njegovom zdravstvenom stanju. Stoga se nijedna verzija događaja, izjava ili informacija koja ne dolazi izravno od obitelji i njezinih službenih kanala ne treba smatrati valjanom ili istinitom.

U trenucima poput ovih molimo za odgovornost, razboritost i humanost. Zdravlje jedne osobe i mir njezinih najbližih ne bi smjeli biti predmet špekulacija niti neodgovornog medijskog izvještavanja.

Iskreno zahvaljujemo na brojnim izrazima podrške, poštovanja i zabrinutosti koje smo primili te molimo da se tijekom ovog razdoblja poštuju Jorgeova privatnost, povjerljivost i osobni prostor, kao i privatnost cijele njegove obitelji.

Sve relevantne novosti bit će pravovremeno priopćene od strane obitelji putem odgovarajućih službenih kanala.

Hvala na razumijevanju.”