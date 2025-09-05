Messi postigao dva gola u svojoj zadnjoj utakmici u Argentini

Podijeli :

AP Photo/Gustavo Garello via Guliver

Argentina je pobijedila Venezuelu 3:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a Lionel Messi (38) postigao je dva gola u dvoboju koji je najavljen kao posljednja utakmica Lionela Messija u dresu reprezentacije na domaćem terenu.

Messi je nakon susreta u Buenos Airesu bio vidno emotivan te je istaknuo kako je o ovakvom oproštaju pred domaćim navijačima “uvijek sanjao”, piše ESPN.

Argentinska zvijezda oprostila se sa stilom, postigavši dva gola, dok je jedan dodao Lautaro Martínez. Na pitanje o nastupu na Svjetskom prvenstvu koje se sljedećeg ljeta održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, Messi je kratko odgovorio:“Vidjet ćemo.”

“Toliko je emocija, toliko sam toga doživio na ovom terenu. Uvijek je radost igrati u Argentini s našim ljudima. Godinama uživamo u svakoj utakmici. Jako sam sretan; moći završiti na ovaj način ovdje je ono o čemu sam uvijek sanjao. Danas je bila posljednja utakmica za bodove ovdje”, rekao je jedan od najboljih nogometaša u povijesti.

Argentina je već prije utakmice osigurala plasman na SP 2026. kao vodeća momčad CONMEBOL-a. Messi je poručio da želi nastupiti, ali će u idućim mjesecima pratiti svoje fizičko stanje prije konačne odluke.

“Kao što sam već rekao o Svjetskom prvenstvu, mislim da neću igrati još jedno. Zbog mojih godina, najlogičnije je da neću uspjeti. Ali dobro, skoro smo tamo, tako da sam uzbuđen i motiviran. Kao što uvijek kažem, idem dan po dan, prateći kako se osjećam. Kad se osjećam dobro, uživam, ali kad ne, iskreno, ne provodim se dobro. Dakle, vidjet ćemo. Nisam donio odluku o Svjetskom prvenstvu”, rekao je.

Messi, rekorder s 114 golova i 194 nastupa za Argentinu, debitirao je na SP-u 2006. s 18 godina. Dvaput je vodio reprezentaciju do finala, 2014. i 2022., a najveći uspjeh ostvario je osvajanjem naslova u Kataru.

Argentina sada igra posljednju kvalifikacijsku utakmicu protiv Ekvadora u gostima, no Messi je potvrdio da je neće odigrati.