Messi otkrio svoje favorite na Svjetskom prvenstvu

AP Photo/Manu Fernandez, File via Guliver

Argentinski reprezentativac Lionel Messi otkrio je svoje favorite na nadolazećem Svjetskom prvenstvu iduće godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Kapetan Argentine Lionel Messi još nije potvrdio hoće li zaigrati na turniru, ali otkrio je svoje favorite za osvajanje trofeja.

“Ima jako dobrih momčadi. Španjolska, Francuska, Engleska, Brazil, koji također dugo nije bio prvak, žele osvojiti turnir”, započeo je Messi te dodao:

“Njemačka, koja je uvijek željela pobijediti Argentinu, sada to želi još više nakon prošlog Svjetskog prvenstva. Bit će jako teško, ali ne sumnjam da će se boriti za naslov”, rekao je u intervjuu za ESPN.

Njegova Argentina nalazi se u skupini J zajedno s Alžirom, Austrijom i Jordanom.