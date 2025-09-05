Messi: ‘Nisam siguran hoću li igrati na Svjetskom prvenstvu’

Podijeli :

Guliver Image

Volim nogomet i vječno bih želio igrati, ali ne mogu pobjeći od toga da dolazi trenutak kada ću se morati oprostiti od svega, rekao je 38-godišnji nogometaš Lionel Messi argentinskim novinarima nakon 3:0 pobjede protiv Venezuele.

Messi je postigao dva pogotka u novom argentinskom slavlju tijekom južnoameričkih kvalifikacija za odlazak na SP, s tim da je Argentina, branitelj svjetskog naslova, već ranije osigurala odlazak na prvenstvo iduće godine.

Do kraja tamošnjih kvalifikacija je još jedno kolo, a s obzirom da Argentina tada gostuje moguće da je ogled protiv Venezuele bio posljednji Messijev nastup u reprezentativnom dresu na argentinskom tlu.

„U prošlosti sam znao reći da ću vjerojatnije propustiti SP 2026. nego li na njemu nastupiti. Ipak ću tada imati 39 godina. Devet mjeseci do prvenstva je i malo, ali i puno, tko zna što donosi budućnost“, rekao je Messi argentinskim novinarima.

„Kada se osjećam dobro zbilja uživam na terenu. Ali, ne osjećam se uvijek dobro. Kada je suprotno onda se stvarno mučim i radije bih da nisam na travnjaku. Vidjet ćemo što će biti za devet mjeseci, sada točan odgovor ne znam“, zaključio je Messi.