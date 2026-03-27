Messi još nije odlučio ide li na Svjetsko prvenstvo: Evo što o svemu tome kaže izbornik Argentine

xALEJANDROxPAGNIx via Guliver Image

Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjevernoj Americi sve je bliže, a iz argentinske reprezentacije stižu informacije da Lionel Messi još nije donio odluku o nastupu na turniru.

To je potvrdio izbornik Lionel Scaloni, naglasivši da konačna odluka ovisi isključivo o Messiju. Argentina će braniti naslov osvojen 2022., kada je upravo Messi bio ključna figura i predvodio momčad do trofeja, pa je razumljivo da njegov status i dalje izaziva veliko zanimanje.

Scaloni je istaknuo koliko bi mu značilo da Messi bude dio momčadi na nadolazećem prvenstvu.

“To je pitanje za njega”, rekao je Scaloni nakon što je dobio pitanje hoće li Leo Messi nastupiti na Svjetskom prvenstvu ove godine.

Potom je dodatno pojasnio svoj stav.

“Što se mene tiče, znate kako razmišljam. Učinit ću sve da on bude tamo. Vjerujem da to moram napraviti i da Messi zbog nogometa mora biti tamo”, kazao je Scaloni pa nastavio:

“Ali, nisam ja taj koji odlučuje. On mora odlučiti na osnovu onoga kako se osjeća u glavi, ali i kako se fizički osjeća. Nije lako jer ne žele samo Argentinci da ga vide tamo. Cijeli svijet to želi. I ja to želim. Ali, ponavljam još jednom, on je taj koji mora odlučiti. Zaslužio je da tu odluku donese u miru, bez pritiska. Ne žurimo nigdje. Znamo da će ono što odluči biti najbolje za momčad i za njega. Nadamo se da će biti tamo s nama…”, rekao je argentinski izbornik.

Unatoč neizvjesnosti oko nastupa na Svjetskom prvenstvu, potvrđeno je da će Messi biti na raspolaganju za predstojeće prijateljske utakmice. Lionel Scaloni naveo je da će sudjelovati u susretima protiv Mauritanije i Zambije, iako još nije sigurno hoće li započeti od prve minute.

“Messi će igrati obje utakmice, ali vidjet ćemo hoće li igrati od početka.”

Argentina protiv Mauritanije igra danas, dok je susret sa Zambijom na rasporedu 31. ožujka. Te bi utakmice mogle dati jasniju sliku o njegovoj formi i približiti odgovor na pitanje hoće li nastupiti na svom mogućem šestom Svjetskom prvenstvu.