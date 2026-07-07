Messi je protiv Egipta postao najbolji asistent u povijesti svjetskih prvenstava

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(AP Photo/Butch Dill) via Guliver Image

Argentina se u osmini finala Svjetskog prvenstva mučila protiv Egipta te je do 84. minute gubila. Nekoliko minuta prije toga počeo se ukazivati Lionel Messi koji je prvo u 79. minuti asistirao Cristianu Romeru za 1:2 da bi u 84. sam postigao gol za 2:2 i povratak Argentine.

Upravo je prvi pogodak s te utakmice bio bitan za povijesne knjige jer je Lionel Messi tom asistencijom stigao do devetog izravnog dodavanja za gol na svjetskim prvenstvima. Već je prije prvenstva bio na vrhu liste s osam asistencija, ali to mjesto je dijelio sa svojim idolom Diegom Armandom Maradonom.

Ipak, u utakmici s Egiptom Messi je stigao do svoje devete asistencije na Mundijalima te sada, osim na vrhu liste najboljih strijelaca SP-a (21) vodi i na listi najboljih asistenata (9).