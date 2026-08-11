Meksikanci optuženi da su primili mito da podrže Infantina

Podijeli :

AP Photo/Silvia Izquierdo voa Guliver

Nestvarne vijesti stižu posljednjih dana, otkako je u javnost dospjela ideja Giannija Infantina da proda udjele u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima. Tako su se pojavile i optužbe na račun Meksičkog nogometnog saveza da je primio mito kako bi podržao Infantina.

Meksički nogometni savez jedan je od onih koji podržavaju Giannija Infantina, a u ponedjeljak i utorak pojavile su se ozbiljne optužbe na račun Mikela Ariole i njegovih suradnika koji vode meksički nogomet.

Prema informacijama koje je objavio Martin del Palacio, Meksički nogometni savez podržava Infantina jer je, navodno, obećao Meksiku mogućnost da napusti CONCACAF i priključi se CONMEBOL-u, koji svesrdno podržava aktualnog predsjednika FIFA-e. Uz to, Meksiku je navodno obećana mogućnost koja se smatra vrlo unosnom, kako u sportskom, tako i u financijskom smislu.

Jedan od glavnih razloga zbog kojih Meksiko želi napustiti Konfederaciju Sjeverne i Srednje Amerike (CONCACAF) i priključiti se Konfederaciji Južne Amerike (CONMEBOL) jesu loši odnosi između čelnika Meksičkog nogometnog saveza i vodstva CONCACAF-a. To potvrđuje i činjenica da Meksiko često zauzima suprotan stav od konfederacije kojoj pripada.

Tenzije su počele kada su se meksička reprezentacija i klubovi iz te zemlje priključili natjecanjima u Južnoj Americi. Sve je eskaliralo kada je CONCACAF pronašao način da iz natjecanja poput Copa Américe, Copa Libertadoresa i Copa Sudamericane isključi i reprezentaciju i klubove.

Meksiko u promjeni konfederacije vidi priliku za plasman na Svjetsko prvenstvo. Ako se ostvari plan i Svjetsko prvenstvo bude prošireno na 64 reprezentacije, dodatna mjesta dobio bi CONMEBOL. Na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo nisu se kvalificirale samo tri reprezentacije iz Konfederacije Južne Amerike.

Por último (por hoy), uno de los incentivos para México para irse a CONMEBOL es que con el Mundial de 64, ya no hay peligro alguno de quedarse fuera. El obstáculo es que CONCACAF pelearía hasta lo último para no perder a su gallina de los huevos de oro, pero Infantino dice que… — Martín del Palacio (@martindelp) August 10, 2026

Dodatni faktor je Svjetsko klupsko prvenstvo jer se Meksiko nada da bi mogao dobiti organizaciju turnira 2029. godine. Iako će domaćin najvjerojatnije biti Maroko, Meksikanci se i dalje nadaju da bi podrška Infantina to mogla promijeniti.

Ne bi bio prvi put da neki nacionalni savez promijeni konfederaciju. Sepp Blatter je 2006. godine dao dopuštenje Australiji da napusti Konfederaciju Oceanije i priključi se Konfederaciji Azije, što je reprezentacijama i klubovima omogućilo da se natječu u Aziji.