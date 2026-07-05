Mbappe: To je bilo sramotno! Zar su mislili da ću doći u smokingu?

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AP Photo/Frank Franklin II via Guliver

Svjetsko prvenstvo u nogometu donijelo je nevjerojatne tenzije u Philadelphiji, gdje je Francuska minimalnim rezultatom 1:0 eliminirala Paragvaj i osigurala plasman u četvrtfinale.

Ipak, umjesto o sjajnim potezima, planet bruji o nezapamćenom skandalu i “prljavim” taktikama južnoameričke selekcije. Paragvajci su, nakon senzacionalnog izbacivanja Njemačke, pokazali svoje najružnije lice na terenu, pretvorivši mundijalski spektakl u pravi ulični obračun.

Nogometaši Paragvaja su od prve minute žestoko ciljali prvu zvijezdu Francuske, Kyliana Mbappéa, ne birajući sredstva da ga zaustave. Andrés Cubas je divljački udario Adriena Rabiota, dok je Juan José Cáceres pokosio Mbappéa, a uzbekistanski sudac Ilgiz Tantashev je oba starta pustio bez ikakve javne opomene.

Potpuni apsurd dostigao je vrhunac kada su francuski reprezentativci Manu Koné, Bradley Barcola i Michael Olise dobili žute kartone zbog prigovora i lakših faulova, dok su Paragvajci utakmicu završili bez ijedne opomene. Čak ni brutalan udarac laktom Gabriela Ávalosa u trbuh Dayota Upamecana sucu nije bio dovoljan da posegne za džepom.

Najbizarniji detalj meča dogodio se u 70. minuti kada je za Francusku dosuđen jedanaesterac. Paragvajski nogometaši su divljački okružili suca pokušavajući odgoditi izvođenje penala, dok je Gustavo Velázquez doslovno kopačkama uništavao i kopao bijelu točku kako bi omeo izvođača. Kylian Mbappé je unatoč sabotaži ostao potpuno smiren, hladnokrvno pogodio za 1:0 i postigao svoj sedmi gol na turniru, čime se izjednačio s Lionelom Messijem na vrhu liste strijelaca. Nakon meča, francuski kapetan je poslao oštru poruku javnosti.

“Bilo je sramotno to vidjeti. Ako treba, i mi ćemo biti prljavi na terenu u nastavku turnira! Što su mislili, da ću na utakmicu za odlazak u četvrtfinale doći u smokingu?”, zagrmio je ogorčeni Mbappé.

Suđenje i ponašanje Paragvajaca izazvali su lavinu zgražanja među legendama engleskog nogometa. Bivši reprezentativci Micah Richards i Joe Hart nisu birali riječi u studiju BBC-ja, javno osuđujući antinogomet koji je viđen u Philadelphiji.

“Paragvajci su bili apsolutna sramota. Da su u mojoj ekipi, osobno bih ih odvukao s terena u svlačionicu! Nikada u životu ne bih želio igrati nogomet na taj način. Sudac Tantashev im je očigledno pomogao svojim pasivnim ponašanjem. Činjenica da nijedan paragvajski igrač nije dobio žuti karton tijekom 90 minuta brutalne igre je jednostavno nevjerojatna”, oštar je bio legendarni golman Joe Hart.