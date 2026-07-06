Mbappe odgovorio senatorici Paragavaja: ‘Gospođo, vi ste jedna nesposobna i rasistička žena’

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Francuska je u osmini finala Svjetskog prvenstva s 1:0 bila bolja od Paragvaja u utakmici koju su obilježili brojni sukobi između igrača. Posebnu pažnju privukao je Kylian Mbappe koji na kraju susreta nije pružio ruku Orlandu Gillu koji ga je potom loptom pogodio u leđa na što Francuz nije ni reagirao.

S Francuzima nije bila sretna nakon utakmice senatorica Celeste Amarilla koja je na društvenim mrežama objavila uvredljivu poruku:

“Ovaj primitivac nije naučio ni pisati. Umjesto na majčinom mlijeku, odrastao je sišući kokosove orahe, a najobrazovanija bića za koja je ikad čuo bili su čimpanze. Trebao si mu pokazati srednji prst, Orlando Gill (vratar Paragvaja).

Kolonizirani Kamerunac koji se pretvara da je Francuz, ogorčen, novopečeni bogataš, bahat i ružan. Bio je nervozan i smrtno uplašen tijekom cijele utakmice, baš kao i cijela njegova momčad. Nisu uspjeli zabiti ni jedan gol, sve dok nisu imali sreće i dobili jedanaesterac. Jedino što mnogi od nas zamjeraju našoj reprezentaciji jest to što mu na kraju utakmice nisu opalili pravi šamar. Nisam čak ni ljubitelj nogometa.”

Nije se dugo trebalo čekati na odgovor najboljeg strijelca Svjetskog prvenstva sa sedam postignutih golova:

“Gospođo Celeste Amarilla, vi ste prezrena žena, nedostojna svoje pozicije. Ne predstavljate Paragvaj, zemlju koja je tijekom cijelog natjecanja odisala strašću i čašću. Zbog vaše nepromišljenosti i očiglednog rasizma, svijet je već zaboravio povijesni trud vaših igrača tijekom ovog Svjetskog prvenstva, a zamijenila ih je nesposobna žena koja predstavlja najgoru moguću sliku svoje zemlje. Nikada neću dopustiti ljudima poput nje da šire svoju mržnju i rasizam po cijelom svijetu.”