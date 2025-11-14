Mbappe ne misli stati: ‘Pokušat ću ostvariti nestvarno!’

Podijeli :

AP Photo/Hassan Ammar via Guliver

Aktualni svjetski doprvaci, nogometaši Francuske potvrdili su plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, oni su u predzadnjem, 5. kolu skupine D na Parku prinčeva svladali Ukrajinu 4:0 i tako osigurali prvo mjesto.

Francusku je u vodstvo doveo Mbappe (55-11m) iz kaznenog udarca, na 2:0 je povisio Olise (76), zatim je Mbappe (83) zabio svoj drugi gol, a konačni rezultat postavio je Ekitike (88).

POVEZANO VIDEO / Mbappe 400. golom u karijeri odveo Francuze na Svjetsko prvenstvo

Mbappe je odmah najavio ambiciozan pohod nakon 400. gola u karijeri.

“400 golova ne impresionira ljude, ako želiš biti u tom krugu koji impresionira, moraš zabiti još 400. 1000 golova Cristiana Ronalda? To je nestvarno, ali pokušat ću ostvariti nestvarno. Moram pokušati, imamo samo jednu karijeru.”

Mbappe je zasad u 20 odigranih utakmica u svim natjecanjima zabio 23 gola i podijelio pet asistencija.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.