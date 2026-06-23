Mbappe: ‘Kako nadmašiti Messija? Morat ću igrati bolje…’

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AP Photo/Frank Franklin II via Guliver

Kapetan francuske nogometne reprezentacije Kylian Mbappé izjavio je kako prvenstveno želi pomoći svojoj momčadi, ali i da želi nastaviti postizati pogotke kako bi ostao u ravnopravnoj utrci s Lionelom Messijem.

Nakon što se nogometna reprezentacija Francuske plasirala u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva pobjedom protiv Iraka s 3:0 u Philadelphiji, u utakmici drugog kola skupine I koja će ostati upamćena kao najduža u povijesti Mundijala, glavna tema medija bio je upravo francuski kapetan.

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“Razmišljam isključivo o tome kako pomoći svojoj momčadi. Pomažući timu, ujedno postižem i golove, a kada ste strijelac, logično je da se približavate toj najvišoj razini”, izjavio je Mbappé.

Mbappé je do sada postigao ukupno 16 pogodaka na svjetskim prvenstvima, čime se na drugom mjestu vječne liste strijelaca izjednačio s legendarnim njemačkim napadačem Miroslavom Kloseom.

Apsolutni rekorder i dalje je Argentinac Lionel Messi s 18 postignutih pogodaka, nakon što je u ponedjeljak navečer bio dvostruki strijelac u pobjedi Argentine protiv Austrije (2:0).

“Leo stalno zabija. Ako želim pratiti ritam i sve ono što Leo radi na terenu, morat ću pružiti još više i raditi još bolje”, zaključio je Mbappé.