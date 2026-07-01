Matthaus: Za neuspjeh Njemačke krive su djevojke i žene nogometaša

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(AP Photo/Martin Meissner) via Guliver Image

Bivši kapetan njemačke reprezentacije Lothar Matthäus smatra da su supruge i djevojke reprezentativaca imale značajnu ulogu u narušenoj atmosferi unutar momčadi, što je, prema njegovu mišljenju, pridonijelo ranom ispadanju Njemačke sa Svjetskog prvenstva. Njemačka je natjecanje završila u osmini finala nakon poraza od Paragvaja u Bostonu. Nakon 1:1 u regularnom dijelu i produžecima, Paragvaj je bio uspješniji u izvođenju jedanaesteraca te slavio s 4:3.

Matthäus, koji je kao kapetan 1990. godine odveo Njemačku do svjetskog naslova, povukao je usporedbu s nastupom reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 1994. u Sjedinjenim Američkim Državama. U ulozi komentatora za Bild istaknuo je kako su i tada obiteljske okolnosti odvlačile pažnju igrača, što je, smatra, moglo utjecati na poraz u četvrtfinalu protiv Bugarske.

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Prema njegovim riječima, slični problemi pojavili su se i tijekom ovog prvenstva, pri čemu su organizacija putovanja i boravak članova obitelji izazivali napetosti unutar reprezentacije.

“O toj su temi 1994. snimljeni dokumentarci i mislim da ni ovaj put nije bilo puno drugačije”, rekao je Matthaus.

Govoreći o atmosferi u momčadi, tvrdi da su brojna događanja izvan terena dodatno opteretila reprezentativce.

“Puno se toga moralo probaviti, i na terenu i izvan njega. Supruge, obitelji, svi su bili uključeni. Puno novinskih naslova”, izjavio je. “Ne znam zašto morate uključiti sve obitelji od samog početka. Onda se radi o opcijama putovanja, o hotelskim rezervacijama. Sve je to bila tema unutar momčadi. Nikad nije dospjelo u medije, ali znam da se o tome raspravljalo.”

Kao primjer naveo je i različit tretman pojedinih igrača kada je riječ o dolasku članova njihovih obitelji.

“Jedan je igrač bio ljut na drugoga jer je majci jednog igrača bilo dopušteno letjeti s momčadi, dok su supruga i djeca drugoga također smjeli, a ostali su morali ići komercijalnim letom”, dodao je Matthaus ne navodeći imena.

Smatra kako bi u budućnosti trebalo promijeniti pravila vezana uz dolazak obitelji tijekom velikih natjecanja. Po njegovu mišljenju, reprezentacija bi trebala omogućiti njihov dolazak tek u završnim fazama turnira, kao svojevrsnu nagradu za ostvareni rezultat. Ocijenio je i da su mnoge supruge i djevojke ovogodišnje prvenstvo doživjele kao priliku za zajednički odmor.

“Na kraju je bilo puno nemira koji se nisu vidjeli”, rekao je. “No unatoč svemu, fokus jednostavno nije bio na ovom Svjetskom prvenstvu. Stalno se spominjao slobodan dan za obitelj, pa još jedan slobodan dan za obitelj. Nisu bili u Americi ni dva tjedna, a sve su njihove obitelji već bile tamo. Mogu doletjeti za četvrtfinale ako je momčad nešto postigla.”

Tijekom prvenstva Matthäus se osvrnuo i na prisutnost djevojke njemačkog izbornika Juliana Nagelsmanna, Lene Wurzenberger, koju nije smatrao primjerenom. Njemački mediji navodili su kako je 34-godišnja Wurzenberger privukla pozornost zbog svoje učestale prisutnosti u kampu reprezentacije.

Bivša novinarka prvi je put viđena u kampu u Frankfurtu prije početka turnira, gdje je zajedno s partnericama igrača pratila trening s balkona. Kasnije je snimljena tijekom oporavka pričuvnih igrača nakon pobjede 7:1 protiv Curacaa, kao i tijekom vožnje biciklom s Nagelsmannom prema treningu.

Pojedini njemački mediji nagađali su da bi njezina prisutnost mogla utjecati na atmosferu u reprezentaciji.

“Naravno, uvijek postoji osjećaj da, kada je šefova žena u prostoriji, možda nećete uvijek biti potpuno iskreni za stolom dok razgovarate o izborniku”, pisali su novinari.

Matthäus je tada dodatno pojasnio svoj stav.

“Jednostavno se ne bi trebala prečesto pojavljivati na slikama – po mom mišljenju to ne bi bilo idealno”, rekao je tada Matthaus. “Igrači imaju slobodne dane i njihove obitelji mogu doći u hotel. Lena (Wurzenberger) je to također učinila.

Mislim da je to savršeno normalno. Lena je mogla doći u hotel baš kao i djevojke i supruge igrača. Možete vidjeti solidarnost – ali to pravilo se ne bi trebalo primjenjivati na izbornika. To se mora događati u vrijeme kada se igrači viđaju sa svojim obiteljima.”

Nagelsmann i Wurzenberger u vezi su od 2022. godine, nakon što je njemački izbornik okončao 15-godišnji brak s bivšom suprugom Verenom. U vrijeme početka njihove veze Nagelsmann je vodio Bayern, dok je Wurzenberger kao novinarka pratila klub za Bild. Unatoč kritikama koje su uslijedile nakon ispadanja Njemačke, izbornik je poručio da ne razmišlja o odlasku s dužnosti.