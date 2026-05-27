Matanović iskreno: Beljo je zaslužio Dalićev poziv, ali to nije moja odluka

Josip Bandic CROPIX via Guliver

Na Rujevici je trećeg dana okupljanja reprezentacije pred novinare uz Martina Erlića izašao i Igor Matanović.

Iza Matanovića je odlična sezona u dresu njemačkog Freiburga. U 50 nastupa u sezoni zabio je 15 golova pri čemu 11 u Bundesligi. Freiburg je dogurao do finala Europske lige u kojem je izgubio od Aston Ville.

Matanović je dobio pitanje vezano za njegovog bivšeg suigrača iz mlade U-21 reprezentacije, Diona Drena Belju. Unatoč tome što je najbolji strijelac HNL-a s 31 golom te je ukupno zabio 38 golova sezone, napadač Dinama nije dobio poziv izbornika Zlatka Dalića.

“Znam Diona iz U-21 reprezentacije, igrali smo zajedno, vidio sam kakvu kvalitetu ima, on je isto zaslužio poziv, ali to nije moja odluka”, komentirao je kratko Matanović.

Za Sport Klub o nepozivanju u reprezentaciju i na SP i sam je Beljo pričao ovog ponedjeljka.

“Na kraju poziv nije došao i mislim da mi je to samo još veća motivacija da daljem idem još jače, da radim još više i to je to. Trenutno sam fokusiran samo na odmor i novu sezonu s Dinamom, a u međuvremenu ako poziv dođe, nitko sretniji od mene”, rekao je nakon dodjele nagrade za igrača sezone i najboljeg strijelca za Sport Klub Dion Drena Beljo.